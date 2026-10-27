Morre aos 46 anos o ex-volante Émerson Leal, revelado pelo Grêmio

O ex-volante Émerson Leal morreu nesta terça-feira, aos 46 anos, em decorrência de complicações após sofrer um infarto na semana passada. Com passagens por Grêmio e Juventude, o ex-atleta estava internado no Hospital São Camilo, localizado no município de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Formado nas categorias de base do Grêmio, Émerson atuou na equipe profissional tricolor entre 1999 e 2004. Naquele último ano, após retornar de um período de empréstimo ao Sport, exames de rotina detectaram uma alteração cardíaca, o que forçou o seu afastamento temporário dos gramados. Ele retomou a carreira profissional apenas três anos depois, ao assinar com o Juventude. Ao longo de sua trajetória, também vestiu as camisas de clubes como Madureira, América de Natal, Novo Hamburgo, Ulbra Canoas e Aimoré.

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O problema de saúde recente teve início durante uma partida de futebol amador da qual o ex-jogador costumava participar. Segundo relato de pessoas próximas, Émerson atuou por cerca de 20 minutos antes de passar mal na quadra. Um médico presente no local iniciou imediatamente as manobras de massagem cardíaca para prestar os primeiros socorros enquanto aguardavam a chegada da ambulância.

De acordo com relatos de amigos, Émerson já havia apresentado sintomas semelhantes no sábado anterior ao episódio, quando sentiu fortes dores no peito após uma atividade esportiva. Na ocasião, ele permaneceu deitado por aproximadamente 15 minutos no vestiário e atribuiu o desconforto a uma oscilação na pressão arterial, sem procurar atendimento médico imediato antes do agravamento do quadro.