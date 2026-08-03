Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Morre, aos 34 anos, Allan "Puro Osso" Nascimento, lutador do UFC

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 20:00:00 Editado em 03.08.2026, 20:14:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Morreu, nesta segunda-feira, aos 34 anos, Allan Nascimento, conhecido nas lutas por "Puro Osso". O lutador peso-mosca (57 quilos), do UFC, foi encontrado morto em sua casa, em São Paulo.

"Na manhã desta segunda-feira, 3 de agosto, nosso amado lutador peso-mosca, Allan Nascimento, foi encontrado irresponsivo após sofrer um aparente ataque cardíaco enquanto dormia. Apesar dos esforços da equipe médica que prestou o atendimento, o óbito foi declarado no local", informou o UFC em suas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Allan, que fazia parte da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' era dono de técnica destacada jiu-jítsu e seu estilo aguerrido agradava aos fãs das artes marciais mistas.

Em sua carreira, Allan disputou 29 lutas, com 22 vitórias (15 por finalização) e foi derrotado em sete oportunidades.

"Hoje perdi um irmão que a luta me deu. Obrigado por sempre estar junto, por dividir o tatame. Só tenho gratidão por ter você ao meu lado nos treinos, nos córners e nas resenhas. Te amo moleque você era f.... Nem consigo acreditar, você vai deixar muitas saudades", escreveu nas redes sociais Charles Do Bronx, um dos maiores nomes do UFC na atualidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Alan Puro Osso MMA morte UFC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV