Morre a primeira técnica do time olímpico feminino de basquete dos EUA

Billie Moore, técnica do primeiro time olímpico de basquete feminino dos Estados Unidos que conquistou a medalha de prata nos jogos de Montreal em 1976, morreu. Ele tinha 79 anos. A morte foi anunciada nesta quinta-feira pela Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), onde Moore treinou a equipe feminina de 1977 a 1993.

Moore morreu de câncer em sua casa na noite de quarta-feira em Fullerton, Califórnia, cercada de sua família e amigos. A treinadora foi a primeira no basquete feminino americano a liderar dois times universitários de diferentes universidades para campeonatos nacionais em 1970 e 1978. Em 1999, Moore foi incluída no Hall da Fama do basquete.

Ela começou sua carreira de treinadora como assistente na Southern Illinois University. Billie Moore passou oito temporadas no Cal State Fullerton, onde teve o desempenho de 140 vitórias e 15 derrotas. Na UCLA, Billie terminou com a campanha de 27-3 em 1978 e teve 296 vitórias em seus 16 anos com os Bruins. Em sua carreira de 24 anos, ela teve um recorde de 436 triunfos e 196 derrotas.

Moore liderou a equipe feminina dos Estados Unidos na Olimpíada de Montreal há quase meio século. A equipe, que incluía as estrelas Pat Summitt, Ann Meyers Drysdale e Nancy Lieberman, fez 3 a 2 na competição e foi superada pela equipe da União Soviética, que fez 5 a 0. Em um comunicado, o USA Basketball, que rege o basquete nos Estados Unidos, disse estar "orgulhoso de ter feito parte da jornada (de Moore). Nossos pensamentos estão com seus entes queridos neste momento difícil.

A atual técnica do time de basquete feminino dos Estados Unidos, Dawn Staley, disse nas redes sociais que o basquete feminino "perdeu uma lenda hoje. Billie Moore, obrigado por liderar nosso esporte com classe, dignidade e determinação". Sob o comando de Stanley, a seleção americana conquistou sete medalhas de ouro consecutivas, a mais recente na Olimpíada de Tóquio.