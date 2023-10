Morelos sofre lesão muscular na panturrilha e vira desfalque no Santos

Mesmo sem jogar nos últimos dias, em razão da Data Fifa, o Santos sofreu uma baixa em seu ataque. O atacante Alfredo Morelos teve constatada nesta sexta-feira uma lesão muscular na panturrilha direita e deve desfalcar o time paulista na retomada do Brasileirão, no meio da próxima semana.

O jogador sentiu um incômodo no local durante o treino da quinta-feira (12), no CT Rei Pelé. Nesta sexta, o jogador colombiano foi submetido a exames, que confirmaram o problema físico. De acordo com o Santos, ele já iniciou o tratamento na fisioterapia do clube, nesta tarde.

Morelos, de 27 anos, chegou há pouco mais de um mês à Vila Belmiro. E ainda não emplacou uma sequência de jogos justamente porque não chegou a 100% de suas condições físicas. Mas, aos poucos, vinha ganhando espaço. Ele havia sido titular na vitória do Santos sobre o Palmeiras em clássico disputado na semana passada, pelo Brasileirão.

Havia expectativa de que o técnico Marcelo Fernandes mantivesse o colombiano entre os titulares para o jogo contra o Red Bull Bragantino, na quinta-feira que vem, pela 27ª rodada. Mas agora Morelos vai reforçar o grupo de baixas da equipe santista, que já tinha Tomás Rincón e Camacho, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O departamento médico do Santos não estipulou um prazo para o retorno do atacante colombiano.