Morata e Félix se destacam e Atlético de Madrid larga no Espanhol batendo Getafe

(via Agência Estado)

Duas apostas certeiras da diretoria do Atlético de Madrid surtiram efeito na boa largada do time no Campeonato Espanhol. De volta ao clube, o atacante Álvaro Morata anotou duas vezes na vitória sobre o Getafe, fora de casa, por 3 a O. O português João Félix, que os dirigentes fizeram questão de segurar, mesmo com alta proposta do Bayern de Munique, deu o passe para todos os gols da partida.

Os comandados de Diego Simeone dividem o topo da tabela com a repetição do placar do triunfo do Villarreal sobre o Valladolid. Osasuna, Real Madrid, Real Sociedad e Valencia são outras equipes que largaram com três pontos na Espanha.

"O resultado foi volumoso, mas o caminho não se refletiu na falta de contundência do Getafe, que não conseguiu finalizar a última jogada. Eles exigiram muito de nós para defender antes e depois do segundo gol. Aí eles caíram e a gente ficou mais tranquilo. Mas há coisas a melhorar", admitiu Diego Simeone.

Diferentemente de outros anos, no qual se destacou pela forte marcação, o Atlético de Madrid teve uma postura diferente e ousada longe de casa. Buscando o ataque, fez 1 a 0 logo aos 15 minutos, após a primeira assistência de Félix no jogo.

Depois do intervalo, a parceria se repetiu com novo gol aos 14 minutos. Após nove meses de jejum, Griezmann desencantou na competição ao fechar a conta. Morata e Félix arrancaram elogios de Simeone pela ótima apresentação.

"Não sou o dono do clube, sou o treinador, hoje Morata está muito bem, trabalhou com muita humildade e todos nós que estamos no clube esperamos que ele continue conosco", afirmou o treinador, não menos empolgado com João Félix.

"Já tinha demonstrado na temporada passada maturidade futebolística. Parece que ele está totalmente inserido no que precisamos, é um jogador que enxerga melhor que todos nos passes de gol. Abriu o caminho para o time conquistar a vitória necessária. Foi o primeiro encontro e foi importante. Ele parece mais maduro e mais forte."

Ainda nesta segunda-feira, Athletic Bilbao e Mallorca empataram sem gols.