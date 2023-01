Monteiro perde para Ruud, mas Pigossi garante vitória do Brasil na United Cup

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Thiago Monteiro teve a difícil missão de encarar Casper Ruud, atual número 3 do mundo, em sua partida da série entre Brasil e Noruega na United Cup, em Brisbane, na Austrália, e saiu de campo derrotado. Apesar disso, os brasileiros superaram os noruegueses por 4 a 1, pois Laura Pigossi garantiu o triunfo ao bater Ulrikke Eikeri no penúltimo confronto. Em seguida, Luisa Stefani e Rafael Matos superaram Eikeri e Viktor Durasovic no derradeiro jogo de duplas.

continua após publicidade .

Antes, Beatriz Haddad Maia havia vencido Malene Helgoe, assim como Felipe Meligeni diante de Durasovic, em sequência que deixou o Brasil em vantagem por 2 a 0 sobre a Noruega. Então, Casper Ruud manteve a esperança norueguesa viva ao se impor diante de Monteiro, com um triunfo por 2 sets a 0.

Após ser dominante no primeiro set e fechar a parcial em 6/3, Ruud teve um pouco mais de dificuldade no início do segundo, tanto que perdeu os dois primeiros games para o brasileiro, sofrendo uma quebra no segundo. Respondeu no game seguinte, devolvendo a quebra, somou outras duas ao longo do duelo e colocou 6/2 no placar para fechar o triunfo.

continua após publicidade .

Pigossi, por sua vez, fez 2 a 0 contra Eikeri. Teve um primeiro set de início avassalador, vencendo os quatro primeiros games e se complicou um pouco logo depois, a ponto de deixar a adversária diminuir para 4 a 3, mas fechou em 6/3. No segundo set, controlou melhor a partida, abriu 5 a 1 e finalizou com 6/4 no marcador. Assim, colocou 3 a 1 no agregado da série e garantiu o triunfo brasileiro. Stefani e Matos ampliaram para 4 a 1 ao vencerem o duelo de duplas por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Antes de enfrentar a Noruega, o Brasil perdeu a série para a Itália, outra integrante do Grupo E, por 3 a 2. Agora, aguarda o confronto entre noruegueses, para os quais terá de torcer, e italianos para saber se terá chance de avançar de fase. Apenas o primeiro colocado do grupo avança para enfrentar o líder do Grupo B, formado por Suíça, Casaquistão e Polônia.