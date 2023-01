Monteiro e Matos perdem nas duplas e Luisa Stefani fica sem parceira na Austrália

(via Agência Estado)

O tênis brasileiro teve um dia difícil no Aberto da Austrália. Nesta quinta-feira, Thiago Monteiro e Rafael Matos foram eliminados na chave de duplas, com seus respectivos parceiros, e Luisa Stefani perdeu a parceira para jogar a chave feminina - terá que se contentar em disputar apenas as duplas mistas em Melbourne neste ano.

Eliminado na estreia na chave de simples, Monteiro formou parceria com o espanhol Pedro Martínez. E, juntos, foram batidos pelos sul-africanos Raven Klaasen e Lloyd Harris, na rodada de abertura da chave de duplas, por 7/6 (7/5) e 7/6 (11/9).

Especialista em duplas, Rafael Matos jogou com seu parceiro fixo, o espanhol David Vega Hernández. Mas, apesar da boa temporada que fizeram juntos em 2022, caiu logo na estreia em Melbourne. Eles foram derrotados por Hugo Nys, de Mônaco, e pelo polonês Jan Zielinski por 6/7 (4/7), 6/4 e 6/4.

Somente Marcelo Demoliner venceu nesta quinta. Ele e o italiano Andrea Vavassori superaram os belgas Sander Gille e Joran Vliegen por 6/7 (5/7), 7/6 (7/4) e 7/6 (7/4).

A situação mais frustrante foi vivida por Luisa Stefani. A medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, em 2021, deveria estrear na noite de quarta, pelo horário brasileiro. Mas, poucas horas antes da partida, sua parceira, a americana Catherine McNally desistiu de jogar na chave de duplas. Elas iriam enfrentar as australianas Astra Sharma e Jaimee Fourlis.

McNally não revelou o motivo da desistência. Ela também entrou na chave de simples do Aberto da Austrália e, curiosamente, foi a responsável pela eliminação da brasileira Laura Pigossi na estreia. No entanto, foi eliminada na segunda rodada.

"Infelizmente, minha parceira se retirou. Situação muito dura e fora do meu controle. Bola pra frente de cabeça erguida e levando as boas energias da United Cup e da semana passada para a dupla mista com o Matos amanhã. Amo o Australian Open e vou aproveitar esse tempo aqui até o final. Um dia de cada vez. Vamos!", comentou a brasileira.

Sem poder voltar a uma chave de duplas femininas de Grand Slam desde que sofreu grave lesão no US Open de 2021, Luisa Stefani terá que se contentar com a chave de duplas mistas. Ela vai formar parceria com Rafael Matos.