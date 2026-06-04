Monaco está disposto a pagar multas de até R$ 160 mil por jogo para ter Filipe Luís, diz TV

O Monaco está disposto a superar um entrave burocrático para concretizar a contratação de Filipe Luís como seu novo treinador. De acordo com informações da Sky Sport, o clube francês aceita arcar com possíveis punições financeiras enquanto o brasileiro regulariza sua situação junto à Uefa.

O principal obstáculo envolve a ausência da licença Uefa Pro, certificação obrigatória para técnicos que comandam equipes nas principais competições do continente. Segundo a emissora, a falta do documento pode gerar multas que chegam a aproximadamente R$ 160 mil por partida.

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Apesar disso, a diretoria do Monaco não vê a questão como um impeditivo para fechar negócio. A expectativa é que Filipe Luís seja anunciado em breve e assine contrato válido até 2028, iniciando sua primeira experiência como treinador no futebol europeu.

A situação da licença, inclusive, teria dificultado o avanço de conversas com outros clubes do continente. Ainda segundo a Sky Sport, o nome do ex-lateral foi analisado pelo Bayer Leverkusen durante a busca por um novo comandante, mas a necessidade de resolver as exigências burocráticas acabou pesando contra uma possível negociação.

Embora tenha chamado atenção pelos resultados obtidos no início da carreira como treinador, Filipe Luís ainda não concluiu todos os requisitos necessários para atuar plenamente sob as regras da Uefa.

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Por isso, o Monaco precisará lidar com eventuais sanções até que a situação seja regularizada. Mesmo assim, o clube francês entende que o potencial do brasileiro compensa os riscos financeiros envolvidos na operação.

PRIMEIRA EXPERIÊNCIA COMO TÉCNICO NA EUROPA

A possível chegada ao Monaco marcará a estreia de Filipe Luís como treinador no futebol europeu. Como jogador, ele construiu grande parte de sua trajetória no continente, especialmente defendendo o Atlético de Madrid, onde conquistou títulos nacionais e internacionais.

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Após encerrar a carreira nos gramados, o ex-lateral iniciou seu trabalho à beira do campo no Flamengo. Ele passou pelas categorias de base antes de assumir a equipe principal, acumulando conquistas importantes e ganhando projeção como uma das promessas da nova geração de treinadores brasileiros.

Agora, caso o acordo seja oficializado, Filipe Luís terá a oportunidade de dar o primeiro passo de sua carreira técnica fora do Brasil, assumindo o desafio de comandar o Monaco em competições nacionais e europeias.