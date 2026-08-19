Monaco, do técnico Filipe Luis, dispensa astro francês Pogba: 'Obrigado Paul!'

O ciclo do astro francês Paul Pogba chegou ao fim no Monaco. Nesta quarta-feira, a equipe que agora é comandada pelo ex-flamenguista Filipe Luís, anunciou a rescisão de contrato com o atleta, que terminaria em junho do ano que vem. Em sua página oficial, o clube estampou uma imagem do jogador em ação com a camisa 8 e adicionou a inscrição "Obrigado Paul Pogba".

A decisão foi tomada após clube e jogador concluírem que as metas traçadas desde a sua chegada foram alcançadas parcialmente. A saída de Pogba acontece antes da primeira partida da equipe nesta temporada europeia

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"Em nome do Clube, gostaria simplesmente de agradecer ao Paul. Estamos muito felizes por termos compartilhado essa jornada juntos. Quando ele se juntou a nós, explicamos que este era um grande desafio, audacioso e ambicioso. Embora o resultado não tenha sido o que esperávamos, isso não deve ofuscar o entusiasmo que cercou seu retorno ao futebol de clubes, nem o fato de Paul ter conseguido voltar aos gramados e ao futebol profissional durante esse período", afirmou Thiago Scuro, CEO do clube.

Ele destacou ainda o legado que Pogba passou para o restante do elenco. "O que ele trouxe para o vestiário, principalmente para os jogadores mais jovens com quem compartilhou constantemente sua vasta experiência e ofereceu conselhos valiosos, foi precioso. Sua atitude foi exemplar do início ao fim, demonstrando as qualidades do campeão excepcional que ele é. Desejamos ao Paul tudo de bom para o futuro."

Satisfeito com o desfecho, o meio-campista exaltou o fato de defender as cores do Monaco. "Gostaria de agradecer ao presidente e à direção, aos meus companheiros de equipe, a todos os funcionários e a todos os torcedores que acreditaram em mim. Representar este clube e o principado foi uma experiência incrível. Embora eu não tenha jogado tantas partidas quanto esperava, serei sempre grato", comentou.

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Pogba foi contratado pelo Monaco na temporada passada após um logo período afastado dos gramados. Os problemas físicos, entretanto, atrapalharam o objetivo de retomar a carreira em alto nível. Neste período, ele entrou em campo somente seis vezes, não balançou as redes e também não deu assistências.