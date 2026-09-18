Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Monaco bate Lens e clube chega ao sétimo jogo de invencibilidade sob comando de Filipe Luís

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Filipe Luís segue sem perder à frente do Monaco. O brasileiro viu sua equipe vencer o Lens pela quinta rodada da Ligue One nesta sexta-feira, 18, por 2 a 1, e retornar a liderança do campeonato. Com o resultado, o técnico chegou ao seu sétimo jogo de invencibilidade no comando dos monegascos. Ele é o treinador com o melhor inicio de temporada na história do clube.

Os gols do time do principado foram marcados por Paris Brunner e Jonathan Gradit, contra. A equipe saiu a frente no placar ainda no primeiro tempo, sofreu o empate na segunda etapa, mas conseguiu se sobressair e contar com o azar do zagueiro francês do Lens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Esta foi a sexta vitória de Filipe Luís como técnico do Monaco, a sua quarta no Campeonato Francês. O clube agora está com 13 pontos, três à frente do Lille, adversário que pode passar o time do brasileiro caso ganhe do Nice neste domingo no final da rodada.

Anunciado pelo Monaco em julho, Filipe Luís rapidamente passou a acumular marcas no clube. O brasileiro se tornou o primeiro treinador da equipe a vencer os cinco primeiros jogos oficiais no comando. A sequência começou com os dois triunfos sobre o Górnik Zabrze, da Polônia, pelos playoffs da Conference League, e continuou com as vitórias sobre Le Havre, Olympique de Marselha e PSG.

A vitória sobre o PSG teve um peso ainda maior por ter sido conquistada diante do atual campeão francês. No Parc des Princes, o Monaco saiu atrás no placar, mas virou o jogo por 2 a 1, com gols de Flávio Nazinho e Stanis Idumbo. O resultado também marcou a primeira vitória de Filipe Luís sobre a equipe parisiense como treinador e manteve o Mônaco com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas da Ligue 1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Francês Filipe Luís Futebol monaco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV