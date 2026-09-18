Monaco bate Lens e clube chega ao sétimo jogo de invencibilidade sob comando de Filipe Luís

Filipe Luís segue sem perder à frente do Monaco. O brasileiro viu sua equipe vencer o Lens pela quinta rodada da Ligue One nesta sexta-feira, 18, por 2 a 1, e retornar a liderança do campeonato. Com o resultado, o técnico chegou ao seu sétimo jogo de invencibilidade no comando dos monegascos. Ele é o treinador com o melhor inicio de temporada na história do clube.

Os gols do time do principado foram marcados por Paris Brunner e Jonathan Gradit, contra. A equipe saiu a frente no placar ainda no primeiro tempo, sofreu o empate na segunda etapa, mas conseguiu se sobressair e contar com o azar do zagueiro francês do Lens.

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Esta foi a sexta vitória de Filipe Luís como técnico do Monaco, a sua quarta no Campeonato Francês. O clube agora está com 13 pontos, três à frente do Lille, adversário que pode passar o time do brasileiro caso ganhe do Nice neste domingo no final da rodada.

Anunciado pelo Monaco em julho, Filipe Luís rapidamente passou a acumular marcas no clube. O brasileiro se tornou o primeiro treinador da equipe a vencer os cinco primeiros jogos oficiais no comando. A sequência começou com os dois triunfos sobre o Górnik Zabrze, da Polônia, pelos playoffs da Conference League, e continuou com as vitórias sobre Le Havre, Olympique de Marselha e PSG.

A vitória sobre o PSG teve um peso ainda maior por ter sido conquistada diante do atual campeão francês. No Parc des Princes, o Monaco saiu atrás no placar, mas virou o jogo por 2 a 1, com gols de Flávio Nazinho e Stanis Idumbo. O resultado também marcou a primeira vitória de Filipe Luís sobre a equipe parisiense como treinador e manteve o Mônaco com 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas da Ligue 1.