Mohamed revela surpresa ao ser escolhido pelo Atlético-MG e celebra oportunidade

Da Redação

A apresentação oficial do argentino Antonio Mohamed como novo treinador do Atlético-MG aconteceu no início da tarde desta terça-feira. O novo comandante do atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil revelou ter ficado surpreso com o convite recebido e reconheceu que a cobrança será por mais títulos, o que faz deste o maior desafio de sua carreira.

"É o desafio mais importante da minha carreira, da minha longa carreira. Aqui o sucesso é ser campeão. Sair em segundo lugar aqui não é bom. É um desafio muito importante. Fiquei surpreso pela chamada, mas quando chamaram, fiquei cheio de empolgação. Qualquer treinador ficaria surpreso quando o campeão te chama. Sempre quando uma equipe sai campeã, o treinador continua no cargo. Então, fiquei surpreso que o Cuca não ficasse", declarou o treinador argentino.

"Estou muito agradecido pela possibilidade de dirigir uma equipe campeã, é uma oportunidade muito importante para mim e espero poder continuar com a sucessão de títulos. Espero que o coletivo siga sendo muito forte e ter muito sucesso com o Atlético-MG. O grupo de jogadores tem uma mentalidade forte e vamos (brigar) por todos os títulos, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores", continuou El Turco.

O presidente Sérgio Coelho também participou da apresentação e elencou os principais atributos que o Atlético-MG buscava em um treinador, como o trabalho com jovens atletas, conhecimento sobre o elenco, experiência na Libertadores e América do Sul e uma carreira vencedora.

Mohamed falou sobre sua maneira de jogar e prometeu preservar o trabalho feito na última temporada por Cuca. "Em todas minhas equipes, tenho um centroavante, gosto de jogar com dois atacantes muitas vezes. Aqui temos muitos jogadores para atuar nessa função, então teremos muitas variações para poder jogar. Vamos trabalhar com a base que temos, respeitar muito o que Cuca deixou. O time tem uma das melhores transições de defesa para ataque do mundo", garantiu o treinador.

Mohamed já conquistou alguns títulos de expressão nas Américas, como a Copa Sul-Americana, três torneios "Apertura" e um "Clausura" do Campeonato Mexicano, e também uma Copa do México. O treinador sofreu um acidente em 2006, em que seu filho Farid, de nove anos, morreu. Recentemente, deixou o comando do Monterrey e fez uma pausa em sua carreira, a qual explicou durante a apresentação.

"A gente foi vice-campeão no México na Copa e na Liga e terceiro lugar no Mundial de Clubes. Eu tive um problema pessoal. Decidi, depois de um tempo longo de trabalho, 18 anos, tomar um ano de descanso. Foi uma decisão pessoal. Tomar um descanso, e para voltar ao foco na carreira, estar cheio de energias e tomar um desafio tão importante como esse. Eu tinha contrato por mais dois anos no México, no Monterrey, mas necessitava ter um descanso mental", afirmou El Turco.

Já sobre o comando do novo treinador, o Atlético-MG fará sua estreia no Campeonato Mineiro nesta quarta-feira, às 19h, quando visitará o Villa Nova, em Nova Lima.