Modric sofre lesão e pode desfalcar Real Madrid na Copa do Rei e na Liga dos Campeões

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O meio-campista Modric sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e virou dúvida para a sequência de jogos importantes que o Real Madrid terá no mês de maio. O clube não estabeleceu um prazo para o retorno do croata de 37 anos, mas, segundo a imprensa espanhola, ele pode ficar de fora tanto da final da Copa do Rei quanto da semifinal da Liga dos Campeões.

continua após publicidade .

Antes dos jogos decisivos, o Real tem compromissos contra Almería, neste sábado, e Real Sociedad, na terça-feira, ambos pelo Campeonato Espanhol. Então, daqui a uma semana, no sábado, 6 de maio, decide o título da Copa do Rei em duelo com o Osasuna, três dias antes de enfrentar o Manchester City pela rodada de ida da semifinal da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu.

"É o futebol, isso pode acontecer. Esperamos ter ele à disposição para as partidas que nos restam, que são muito importantes", comentou o técnico Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, após encerrar a preparação para o duelo com o Real Sociedad, no Estádio de Anoeta, em San Sebástian, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

continua após publicidade .

Na rodada passada da liga nacional, terça-feira, o Real Madrid foi surpreendido com uma derrota por 4 a 1 para o Girona, que teve todos os gols marcados por Taty Castellanos. Em segundo lugar, com 65 pontos, 11 a menos que o líder Barcelona, que tem 76, o time comandado por Ancelotti tem pouca probabilidade de tirar o título do rival, pois restam sete rodadas e , portanto, apenas 21 pontos em disputa. Por isso, o foco está totalmente voltado para Osasuna e Manchester City.