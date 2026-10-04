Modric lamenta goleada sofrida e dispara contra atuação da Croácia: ?Sinto vergonha?

Após a goleada sofrida diante da Inglaterra, neste sábado (03), o meio-campista Luka Modric desabafou e afirmou sentir vergonha com a atuação da Croácia. Capitão da equipe há muitos anos, o experiente de 41 anos ainda disse que nunca passou por uma situação parecida ao longo da carreira.

"É difícil encontrar uma explicação para uma atuação como essa, sem vencer duelos, sem faltas, sem agressividade. Em 20 anos que estou aqui, é a primeira vez que eu sinto vergonha depois de um jogo".

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A seleção inglesa goleou por 7 a 0 em pleno território croata. A partida válida pela terceira rodada da Nations League foi realizada em Rijeka, no estádio Stadion HNK Rijeka. Esse foi o primeiro jogo da Croácia em casa após a disputa da Copa do Mundo. Vale lembrar que as nações se enfrentaram no mundial, com outra vitória dos ingleses, por 4 a 2.

"Você pode perder, porque neste momento eles são melhores. Mas perder assim e arruinar a reputação que construímos nos últimos anos é inaceitável. Eu estou muito envergonhado", disse o jogador do Milan.

Desde que fez sua estreia pela Croácia, em março de 2006, Modric fez 205 partidas por sua seleção e não tem histórico de muitas goleadas sofridas. A outra derrota com proporção semelhante ocorreu em novembro de 2018, diante da Espanha, também pela Nations League. Na oportunidade, os adversários aplicaram 6 a 0, em Elche.

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Em um grupo com Espanha e Inglaterra, o time de Modric ocupa a terceira colocação e retorna aos gramados na próxima terça-feira (06), diante dos espanhóis, no Poljud Stadium, em Split.