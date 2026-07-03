Modric detona VAR após eliminação da Croácia na Copa: "Não foi criado para isso"

O meia Luka Modric criticou duramente a arbitragem e a atuação do VAR após a derrota da Croácia por 2 a 1 para Portugal, em Toronto, resultado que eliminou a seleção croata da Copa do Mundo. Na zona mista após a partida, o camisa 10 afirmou que sua equipe foi prejudicada em dois lances decisivos no segundo tempo: um pênalti marcado a favor dos portugueses após revisão no monitor e um gol croata anulado nos minutos finais por um impedimento milimétrico apontado pela tecnologia.

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A primeira grande queixa dos croatas aconteceu aos 19 minutos da etapa final, quando o árbitro norueguês Espen Eskas assinalou penalidade de Vlasic em Renato Veiga. Segundo Modric, o lance foi uma disputa normal de espaço onde ambos os jogadores estavam se agarrando. Pouco depois, o VAR recomendou a anulação do gol de empate da Croácia por impedimento de Pasalic, alegando que Matanovic deu um leve desvio de cabeça na bola. O capitão croata contestou a decisão, afirmando que não ficou claro o toque no cabelo do companheiro e ressaltou que o árbitro de vídeo deveria intervir apenas em erros claros e manifestos.

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Além da eliminação, o confronto marcou a despedida oficial de Modric da seleção da Croácia, conforme o próprio atleta já havia anunciado antes do Mundial. Aos 40 anos e após defender o Milan na última temporada europeia, o craque evitou cravar se vai se aposentar definitivamente dos gramados, limitando-se a dizer que anunciará em breve seu futuro clubístico, que segue em discussão após o time italiano ficar fora da Champions League.