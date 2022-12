Modelo croata, musa da Copa do Mundo, é banida de estádios do Catar

Da Redação

As autoridades do Catar, país do Médio Oriente que sedia a Copa do Mundo de 2022, proibiram a modelo croata Ivana Knoll, considerada a musa da competição, a ir aos estádios do país. A punição já vale para esta terça-feira (13), quando a Croácia enfrenta a Argentina pelas semifinais da competição.

De acordo com as informações do jornal português O Jogo, a musa foi retirada do último jogo da Croácia, onde a equipe enfrentou a Seleção Brasileira nas quartas de final e a venceu no disputa de pênaltis.

Ivana, que tem 30 anos, se tornou o centro das atenções nesta Copa do Mundo por conta das roupas ousadas que utiliza para torcer pelo seu país. As autoridades cataris, no entanto, consideraram desrespeitoso a maneira como a moça se porta, já que "atenta contra os costumes locais".

Além de ser o alvo das atenções na copa, ela concentra um grande número de seguidores nas redes sociais. No Instagram, por exemplo, a modelo reúne mais 2,5 milhões de seguidores.

Inclusive, faz muito sucesso na mídia social. Após a eliminação do Brasil, a croata fez uma publicação onde aparece fazendo a dança do pombo, que é a comemoração do atacante brasileiro Richarlison logo após marcar gols. No post, ela escreveu a seguinte legenda: “A volta do pombo indo para a casa”.

A publicação gerou diversos comentários e curtidas.

