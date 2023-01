Mitchell faz história com 71 pontos; Mbappé e Hakimi assistem a atropelo dos Nets

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Donovon Mitchell adicionou seu nome a uma lista bastante restrita da NBA na noite de segunda-feira. O ala-armador do Cleveland Cavaliers anotou 71 pontos na vitória por 145 a 134 sobre o Chicago Bulls, decidida na prorrogação, e ainda combinou a pontuação com 11 assistências para sair de quadra como autor de um "double-double". Com isso, tornou-se o sétimo jogador da história da liga a somar 70 ou mais pontos em um mesmo jogo.

continua após publicidade .

O número supera os 70 pontos anotados por Devin Booker em 2017 e é o maior alcançado desde que Kobe Bryant fez 81 com a camisa do Los Angeles Lakers, há 17 anos, em duelo com o Toronto Raptors, em janeiro de 2006. A pontuação de Kobe, aliás, é a segunda maior da história, atrás somente dos 100 pontos anotados pelo lendário Wilt Chamberlain em 1962, pelo Philadelphia Warriors contra o New York Knicks.

Chamberlain também teve jogos de 78, 73 (duas vezes), 72 e 70 pontos. A marca de 73 ele compartilha com David Thompson. Elgin Baylor, jogador dos Lakers na década de 1970, e David Robinson, que brilhou pelo San Antonio Spurs na década de 1990, são os outros integrantes do clube, com 71 pontos anotados, assim como Mitchell, que agora divide com eles o posto da oitava maior pontuação da história em uma única partida.

continua após publicidade .

"Estar no livro dos recordes ao lado de caras como Wilt é incrível", afirmou Mitchell depois da atuação histórica. "Eu sempre acreditei que eu poderia ser um dos melhores jogadores da liga. Estou sem palavras, sou abençoado de ter tamanha grandeza como companhia", completou.

Os 71 pontos de Mitchell empolgaram outras estrelas da NBA. "Você é INSANO", escreveu LeBron James em sua página oficial do twitter. "71? Mitchell, você é um HOMEM MAU", disse Dwyane Wade na mesma rede social, utilizada também por Kevin Durant para expressar seu encanto pelo ala-armador dos Cavaliers: "Donny, um verdadeiro pontuador".

MBAPPÉ E HAKIMI ASSISTEM A ATROPELO DOS NETS

continua após publicidade .

Durant e LeBron, aliás, também brilharam na segunda-feira. Durant foi o nome do atropelo do Brooklyn Nets sobre o San Antonio Spurs, com um elástico triunfo por 139 a 103. Ele saiu de quadra com um double-double de 25 pontos e 11 assistências. Kyrie Irving também se destacou, com 27 pontos.

O massacre do time nova-iorquino foi visto por duas estrelas do futebol na primeira fila da arquibancada. Jogadores do Paris Saint-Germain, o vice-campeão do mundo Mbappé e seu inseparável amigo Hakimi, que fez história com o Marrocos no Catar, sentaram lado a lado e vibraram com as jogadas da dupla Durant e Irving. O atacante francês jogou no último domingo, durante a derrota do PSG para o Lens, em partida para a qual o lateral-direito marroquino não foi relacionado.

LEBRON E THOMPSON BRILHAM

continua após publicidade .

Em Charlotte, LeBron James anotou um double-double com mais de 40 pontos pelo segundo jogo consecutivo. Depois de combinar 47 pontos e dez assistências em triunfo diante do Atlanta Hawks, na última sexta-feira, combinou 43 e 11 nas duas estatísticas para ajudar o Los Angeles Lakers a vencer os Hornets por 121 a 115. Foi a segunda vitória seguida da franquia, que ainda luta para sair das últimas posições e alcançar ao menos a zona de classificação ao play-in.

Além de Lebron, mais jogadores pontuaram na casa dos 40, caso de Joel Embiid, que fez 42 na vitória por 120 a 111 do Philadelphia 76ers sobre o New Orleans Pelicans e de DeMar DeRozan, autor de 44 pontos pelos Bulls, mas ofuscado pela atuação incrível de Mitchell pelos Cavaliers.

continua após publicidade .

Quem brilhou além dos 40 pontos foi Klay Thompson, que terminou a rodada como o segundo maior pontuador do dia, pois fez 54 pontos e ajudou o Golden State Warriors a bater o Atlanta Hawks por 143 a 141. A noite também foi de brilho para Luka Doncic, assim como têm sido em todas as outras. Ele teve 39 pontos e 12 rebotes na vitória por 124 a 11 do Dallas Mavericks sobre o Houston Rockets. Em Minneapolis, outro astro europeu da liga, Nikola Jokic, autor de 24 pontos, foi derrotado com o Denver Nuggets pelos Timberwolves, por 124 a 111.

Confira os resultados da NBA desta segunda-feira:

New York Knicks 102 x 83 Phoenix Suns

continua após publicidade .

Charlotte Hornets 115 x 121 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 145 x 134 Chicago Bulls

Indiana Pacers 122 x 114 Toronto Raptors

continua após publicidade .

Philadelphia 76ers 120 x 111 New Orleans Pelicans

Brooklyn Nets 139 x 103 San Antonio Spurs

continua após publicidade .

Houston Rockets 106 x 111 Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves 124 x 111 Denver Nuggets

Golden State Warriors 143 x 141 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 135 x 105 Detroit Pistons

LA Clippers 100 x 110 Miami Heat

Confira os jogos da NBA desta terça-feira:

Milwaukee Bucks x Washington Wizards

Oklahoma City Thunder x Boston Celtics

Utah Jazz x Sacramento Kings