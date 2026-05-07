TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
PELA LIDERANÇA

Mirassol x LDU: onde assistir ao vivo nesta quinta-feira

Duelo direto no Maião vale a liderança do Grupo G da Conmebol Libertadores

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 18:45:17 Editado em 07.05.2026, 17:03:09
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mirassol x LDU: onde assistir ao vivo nesta quinta-feira
Autor Foto: Divulgação/ Mirassol

Mirassol e LDU se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio Maião, no interior paulista. O embate é válido pela quarta rodada do Grupo G da Conmebol Libertadores e marca um confronto direto pela ponta da tabela. Como destaque complementar para a partida, a equipe mandante entrará em campo estreando uma camisa especial em homenagem a Pelé.

O Mirassol chega para o jogo após se recuperar na competição continental ao derrotar o Always Ready em casa, cenário que embolou a disputa pela primeira posição. O Leão soma seis pontos, ocupando o terceiro lugar, e garante seu retorno à zona de classificação para o mata-mata caso consiga pontuar. Se vencer, assume a liderança isolada. Já pelo Campeonato Brasileiro, o time paulista superou o Corinthians na rodada anterior, porém continua na zona de rebaixamento, figurando na 18ª colocação. O técnico Rafael Guanaes não poderá contar com os suspensos João Victor e Alesson, além de Igor Cariús e Negueba no departamento médico. O zagueiro Lucas Oliveira retorna de gancho, mas é dúvida por dores no joelho, podendo dar espaço a Rodrigues. Na frente, Carlos Eduardo e Edson Carioca devem ganhar a titularidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A LDU, por sua vez, vem de sua primeira derrota no torneio, sofrida contra o Lanús, na Argentina. O esquadrão equatoriano também acumula os mesmos seis pontos, mas se mantém na primeira colocação da chave por ter vantagem nos critérios de desempate. Em relação ao Campeonato Equatoriano, a equipe ocupa o sexto lugar e chega animada após uma vitória simples por 1 a 0 em cima do Guayaquil City. Sob o comando do técnico brasileiro Tiago Nunes, o time não tem atletas suspensos e a tendência é que a mesma formação titular dos últimos dois compromissos seja mantida.

Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações-

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira (Rodrigues), Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Eduardo e Shaylon; Carlos Eduardo e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LDU: Gonzalo Valle; Quintero, Allala, Segovia e Leonel Quiñónez; Pretell, Villamíl e Redes; Deyverson, Jeison Medina e Yerlin Quiñónez. Técnico: Tiago Nunes.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol LDU Libertadores Mirassol partidas ao vivo Transmissão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV