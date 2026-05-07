Mirassol x LDU: onde assistir ao vivo nesta quinta-feira

Mirassol e LDU se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio Maião, no interior paulista. O embate é válido pela quarta rodada do Grupo G da Conmebol Libertadores e marca um confronto direto pela ponta da tabela. Como destaque complementar para a partida, a equipe mandante entrará em campo estreando uma camisa especial em homenagem a Pelé.

O Mirassol chega para o jogo após se recuperar na competição continental ao derrotar o Always Ready em casa, cenário que embolou a disputa pela primeira posição. O Leão soma seis pontos, ocupando o terceiro lugar, e garante seu retorno à zona de classificação para o mata-mata caso consiga pontuar. Se vencer, assume a liderança isolada. Já pelo Campeonato Brasileiro, o time paulista superou o Corinthians na rodada anterior, porém continua na zona de rebaixamento, figurando na 18ª colocação. O técnico Rafael Guanaes não poderá contar com os suspensos João Victor e Alesson, além de Igor Cariús e Negueba no departamento médico. O zagueiro Lucas Oliveira retorna de gancho, mas é dúvida por dores no joelho, podendo dar espaço a Rodrigues. Na frente, Carlos Eduardo e Edson Carioca devem ganhar a titularidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A LDU, por sua vez, vem de sua primeira derrota no torneio, sofrida contra o Lanús, na Argentina. O esquadrão equatoriano também acumula os mesmos seis pontos, mas se mantém na primeira colocação da chave por ter vantagem nos critérios de desempate. Em relação ao Campeonato Equatoriano, a equipe ocupa o sexto lugar e chega animada após uma vitória simples por 1 a 0 em cima do Guayaquil City. Sob o comando do técnico brasileiro Tiago Nunes, o time não tem atletas suspensos e a tendência é que a mesma formação titular dos últimos dois compromissos seja mantida.

Onde assistir

Paramount+.

Prováveis escalações-

Mirassol: Walter; Igor Formiga, Lucas Oliveira (Rodrigues), Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Eduardo e Shaylon; Carlos Eduardo e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LDU: Gonzalo Valle; Quintero, Allala, Segovia e Leonel Quiñónez; Pretell, Villamíl e Redes; Deyverson, Jeison Medina e Yerlin Quiñónez. Técnico: Tiago Nunes.