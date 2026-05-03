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Mirassol x Corinthians: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações

Separadas por apenas quatro posições na tabela, as equipes entram em campo neste domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 18:26:25 Editado em 03.05.2026, 18:40:11
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Mirassol x Corinthians: veja onde assistir ao vivo, horário e escalações
Autor Estádio Maião será o grande palco do confronto entre Mirassol e Corinthians - Foto: Pedro Zacchi/Ag. Paulistão

Neste domingo (3), às 20h30, o estádio Maião será o grande palco do confronto entre Mirassol e Corinthians, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Separadas por apenas quatro posições na tabela, as equipes entram em campo com o mesmo objetivo: consolidar uma reação no cenário nacional.

A partida promete alta intensidade, colocando frente a frente um mandante pressionado que tenta escapar da zona de rebaixamento e um visitante embalado por uma longa sequência de invencibilidade sob o comando do técnico Fernando Diniz.

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Os donos da casa vivem um momento de divisão de focos e emoções na temporada. Se por um lado a recente vitória sobre o Always Ready, pela Libertadores, trouxe um respiro e elevou a moral do elenco, a situação no Brasileirão exige alerta máximo. A equipe segue amargando a zona de rebaixamento após a derrota no clássico estadual para o São Paulo. A grande aposta do clube para reverter a crise nacional é o "fator casa": o time inicia agora uma sequência vital de quatro jogos no Maião, divididos entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

Do outro lado, o Corinthians desembarca no interior paulista em franca ascensão. A equipe liderada por Fernando Diniz vive uma fase iluminada, estando invicta há sete jogos na temporada. O grande destaque vai para o sistema defensivo, que também chegou à sétima partida consecutiva sem ser vazado.

O bom desempenho nas copas — coroado com a vitória fácil sobre o Peñarol no meio da semana — já reflete no campeonato de pontos corridos. Após bater o Vasco no último domingo, o Timão deixou o temido Z-4, chegou aos 15 pontos e agora busca a sua segunda vitória consecutiva no Brasileirão para se distanciar de vez da parte de baixo da tabela.

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Onde assistir

Transmissão: Premiere, CazéTV e Record.

Prováveis escalações

Mirassol: Walter; João Victor, Lucas Oliveira e Willian Machado; Igor Formiga, Denílson (Eduardo), Neto Moura e Reinaldo; Carlos Eduardo (Edson Carioca), Alesson e André Luís.

Corinthians: Hugo Souza; Raniele, Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu; Allan, Matheus Pereira (Alex Santana), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.


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