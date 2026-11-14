Mirassol x Atlético-MG: veja horário e onde assistir jogo ao vivo

Confronto no estádio José Maria de Campos Maia reúne times com objetivos opostos na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro

Em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mirassol e Atlético-MG se enfrentam às 18h30 deste sábado (14), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, no interior paulista, com o placar empatado sem gols durante o primeiro tempo.

O confronto, que tem transmissão ao vivo e exclusiva pelo Amazon Prime Video, foi antecipado no calendário devido à participação da equipe mineira na decisão da Copa Sul-Americana, agendada para a próxima semana.

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O embate reúne times em situações opostas e cruciais na competição. Os donos da casa, comandados pelo técnico Rafael Guanaes, entraram em campo na 14ª colocação, com 40 pontos, buscando uma vitória para se distanciar matematicamente da zona de rebaixamento e ganhar fôlego na reta final, impulsionados pelo recente triunfo fora de casa contra a Chapecoense.

Já o Atlético-MG, sob a liderança de Eduardo Domínguez, ocupa o sétimo lugar, com 50 pontos, e tenta dar uma resposta imediata ao seu torcedor após amargar a eliminação na semifinal da Copa do Brasil para o Grêmio, precisando voltar a vencer no torneio nacional.

Onde assistir

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Transmissão: Prime Video.



