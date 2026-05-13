ESPORTES

Mirassol vence Red Bull Bragantino e conquista vaga inédita nas oitavas da Copa do Brasil

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 22:44:00 Editado em 13.05.2026, 22:53:18
O Mirassol segue vivendo uma temporada histórica. Nesta quarta-feira, o time confirmou pela primeira vez em sua trajetória a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Estádio José Maria de Campos Maia. Como o jogo de ida havia terminado empatado por 1 a 1, o triunfo garantiu a equipe paulista na próxima fase do torneio nacional.

Agora, o Mirassol volta as atenções para a sequência da temporada, dividindo o foco entre a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e a liderança de seu grupo na Libertadores. O adversário das oitavas da Copa do Brasil será conhecido em sorteio da CBF.

O primeiro tempo foi bastante disputado e repetiu o clima intenso do confronto de ida, desta vez com o Mirassol sendo mais eficiente. Aos 19 minutos, Tiquinho Soares finalmente desencantou com a camisa do Leão. O atacante apareceu bem na área para completar cruzamento de Everton Galdino e abrir o placar diante da torcida.

A partida ficou marcada pelo excesso de faltas e por um jogo truncado, com pouca criatividade ofensiva das duas equipes. A arbitragem também chamou atenção ao permitir entradas mais duras e lances acima do tom em diversos momentos do confronto.

Mesmo sem grande brilho técnico, o Mirassol teve oportunidade de ampliar após erro na saída de bola do Bragantino, mas Everton Galdino desperdiçou chance clara cara a cara com o goleiro. O Massa Bruta não perdoou quando teve sua oportunidade. Aos 45 minutos, Yuri Lara errou passe no meio-campo, Herrera puxou o contra-ataque e recebeu de volta na área após assistência de Isidro Pitta para empatar a partida antes do intervalo.

O Bragantino voltou melhor para o segundo tempo e quase virou logo aos 11 minutos. Isidro Pitta tabelou com qualidade, finalizou de esquerda e obrigou Alex Muralha a fazer grande defesa no canto. No rebote, Herrera ainda tentou novo passe para o meio da área, mas a defesa do Mirassol afastou o perigo.

Pouco depois, Lucas Barbosa levou perigo em jogada individual pela direita, mas Gabriel finalizou para fora. Apesar da pressão adversária, o Mirassol mostrou eficiência para decidir o confronto. Aos 22 minutos, Volpi errou a saída de bola e Hurtado acabou entregando nos pés de Edson Carioca, que saiu livre diante do goleiro para marcar o segundo do Leão.

Nos minutos finais, o Bragantino tentou pressionar em busca do empate, mas o Mirassol conseguiu suportar a pressão e confirmou uma classificação inédita e histórica diante de sua torcida.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 x 1 RED BULL BRAGANTINO

MIRASSOL - Alex Muralha; Daniel Borges, Lucas Oliveira, Rodrigues e Victor Luis; Yuri Lara (Neto Moura), Chico Kim e Lucas Mugni (Eduardo); Galeano (Alesson), Tiquinho Soares (Edson Carioca) e Everton Galdino (João Victor). Técnico: Rafael Guanaes.

RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; Andrés Hurtado (Sant'Anna), Gustavo Marques, Alix Vinicius e Juninho Capixaba; Gabriel (Eduardo Sasha), Eric Ramires (Gustavinho) e Herrera (Rodriguinho); Lucas Barbosa (Fernando), Isidro Pitta e Henry Mosquera. Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Tiquinho Soares, aos 19, e Herrera, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 97.600,00.

PÚBLICO - 3.883 torcedores.

LOCAL - José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Copa do Brasil Futebol Mirassol Red Bull Bragantino
