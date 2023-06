Mirassol vence duelo paulista com a Ponte Preta e entra no G-4 da Série B

O Mirassol levou a melhor no duelo paulista que movimentou a décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado, em cima da Ponte Preta, vencendo por 1 a 0, no estádio José Maria de Campos Maia. Com o resultado, o time embalou o segundo resultado positivo seguido e entrou provisoriamente no G-4 - zona de acesso.

continua após publicidade

O único gol do jogo foi marcado por Negueba, já no segundo tempo, apesar da superioridade do Mirassol durante os 90 minutos. Com a vitória, a equipe é quarta com 19 pontos. Do outro lado, a Ponte Preta viu sua série invicta, que já durava três jogos, chegar ao fim e segue na parte debaixo da tabela, com dez pontos, colocando pressão mais uma vez no técnico Felipe Moreira.

Em casa, o Mirassol dominou boa parte do primeiro tempo. Mas foi a Ponte Preta quem levou perigo primeiro. Aos 11 minutos, Pablo Dyego foi lançado na área e bateu na saída do goleiro Alex Muralha, que conseguiu mandar para escanteio. O árbitro, contudo, viu um impedimento e invalidou o lance.

continua após publicidade

A resposta do Mirassol veio aos 18, quando Gabriel cobrou escanteio e Cristian subiu mais alto que os marcadores para testar firme, mas mandou para fora. Kim Chico também teve algumas chances em chutes de longa distância. Já aos 44 foi a vez de Camilo, que cobrou falta e obrigou Caíque França ir buscar no ângulo.

Na volta do intervalo, o duelo seguiu movimentado e melhor em campo, o Mirassol conseguiu abrir o placar aos 21 minutos. Guilherme Biro fez boa jogada pela esquerda e rolou para trás, encontrando Negueba, que bateu com categoria no canto de Caíque França, que nada pôde fazer para evitar o gol.

A partir daí, os donos da casa cresceram na partida e só não ampliaram o placar por conta de Caíque França. Aos 29 minutos, depois de um cruzamento na área, Kauan cabeceou bem e obrigou o camisa 12 da Ponte Preta fazer um verdadeiro milagre. O time campineiro, por sua vez, não conseguia levar perigo ao gol adversário e por isso, o Mirassol venceu, com justiça, por 1 a 0.

continua após publicidade

Os dois times voltam a campo no meio da semana para a disputa da 11ª rodada. Na terça-feira, a Ponte Preta recebe o ABC, no estádio Moisés Lucarelli, às 19h. Já na quarta-feira, o Mirassol visita o CRB, no estádio Rei Pelé, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 X 0 PONTE PRETA

continua após publicidade

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven (Leandro Vilela), Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri Lima (Kauan), Chico Kim, Gabriel e Camilo (Danielzinho); Cristian (Rodrigo Sam) e Negueba. Técnico: Mozart.

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe (Maílton/Ramon Carvalho), Edson, Thomás Kayck e Artur; Felipe Amaral (Eliel), Léo Naldi, Matheus Jesus e Elvis; Pablo Dyego (Cássio Gabriel) e Jeh. Técnico: Felipe Moreira.

continua após publicidade

ÁRBITRO Leandro Pedro Vuaden (RS).

GOL - Negueba, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Negueba e Yuri Lima (Mirassol) e Elvis, Felipe Amaral e Léo Naldi (Ponte Preta).

RENDA - R$ 31.770,00.

PÚBLICO 2.000 presentes.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).