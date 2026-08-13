Mirassol vacila e cede o empate para a LDU na estreia em mata-mata de Libertadores
O Mirassol estava vivendo um sonho em sua primeira participação de mata-mata na história da Libertadores. Após passar pela fase de grupos, reencontrou a LDU-EQU, chegou a sair na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 na reta final nesta quinta-feira, no Estádio Campos Maia, pelo jogo de ida das oitavas de final, e terá que decidir a vaga na altitude de Quito.
Depois de se safar na primeira etapa, com duas bolas na trave dos equatorianos, o Mirassol foi em vantagem para o intervalo, com gol de Eduardo, aproveitando uma falha bizarra da defesa. No segundo tempo, o time teve chances de ampliar o marcador, perdeu grandes chances e foi castigado no fim, com Estada. Foi o primeiro gol sofrido pelo time paulista jogando em casa nesta Libertadores.
O empate deixou um gosto amargo para o Mirassol, que agora terá que vencer para manter o sonho vivo. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, às 19h, no estádio Casa Blanca. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Quando se encontraram na fase de grupos, o Mirassol foi superado na altitude por 2 a 0 e devolveu o placar em casa.
O Mirassol tentou começar a partida com sua pressão, intimidando o adversário, mas encontrou dificuldade para finalizar a gol. Quando teve a oportunidade, não perdoou. Segovia errou feio e a bola sobrou para Edson Carioca, que serviu Eduardo bater rasteiro e abrir o placar, aos 14 minutos. A vantagem fez o time paulista diminuir a intensidade e deixou a LDU tomar conta da partida.
Corozo saiu cara a cara, mas buscou o ângulo e errou o alvo. Depois, o atacante finalizou em cima de Walter. O time equatoriano seguiu mais contundente nos arremates, com direto a bola na trave de Cornejo, quase marcando olímpico. Sem conseguir reagir, o Mirassol contou com a sorte novamente. Na reta final, Estada apareceu livre na área e carimbou o travessão de Walter.
A bronca no vestiário parece ter acordado o Mirassol. Com outra postura no segundo tempo, conseguiu ter o controle da partida e lamentou não ter ampliado o marcador. Primeiro, Valle salvou o chute de longe de Carioca, depois Reinaldo enganou metade do estádio quando a bola acertou a rede pelo lado de fora. Antes dos 20 minutos, Bruno Santos também tentou e cabeceou rente à trave.
Após a parada para a reidratação, a LDU passou a equilibrar a posse da bola, porém ainda sem assustar a defesa paulista, que ainda tinha o controle da partida. Até que o Mirassol foi castigado na reta final. Na primeira chegada contundente dos equatorianos, Estrada aproveitou o bate e rebate na área e deixou tudo igual, aos 36. O empate foi um banho de água fria no time paulista que não encontrou forças para reagir.
FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 1 X 1 LDU-EQU
MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa (Wallisson), Neto Moura (Denilson) e Eduardo (Shaylon); Bruno Santos, Edson Carioca (Carlos Eduardo) e Alesson (Fernandinho). Técnico: Rafael Guanaes.
LDU - Gonzalo Valle; Cuero, Adé, Segovia e Carabalí; Pretell, Sebastián González (Alvarado) e Cornejo (Juanse Rodriguez); Yerlin Quiñónez, Corozo e Estrada (Deyverson). Técnico: Gustavo Álvarez.
GOLS - Eduardo, aos 14 minutos do primeiro tempo. Estrada aos 36 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).
CARTÕES AMARELOS - Jajá, Neto Moura e Yerlin Quiñónez.
RENDA - R$ 178.840,00.
PÚBLICO - 6.898 torcedores.
LOCAL - Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP).