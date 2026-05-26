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Mirassol perde para o Lanús e vai para as oitavas da Libertadores como segundo do grupo

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 21:32:00 Editado em 27.05.2026, 02:12:59
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O Mirassol sentiu o gosto da liderança do Grupo G, mas acabou derrotado pelo Lanús por 1 a 0, nesta terça-feira, no estádio La Fortaleza, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado, combinado com a vitória da LDU sobre o Always Ready, fez o time paulista cair para a segunda colocação da chave. Dois gols do time equatoriano foram marcados por Deyverson, ex-Palmeiras.

Mesmo com a derrota, o Mirassol garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. A LDU terminou na liderança do grupo com 12 pontos, mesma pontuação do clube paulista, mas levando vantagem nos critérios de desempate. Já o Lanús, com o triunfo em casa, assegurou vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. O Always Ready terminou na lanterna, com três pontos.

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Com uma formação alternativa, o Mirassol tentou começar o jogo pressionando a saída de bola do adversário, mas rapidamente passou a sofrer com a intensidade do Lanús. Após uma primeira tentativa de Eduardo, aos oito minutos, os argentinos assumiram o controle da partida e começaram a acumular oportunidades.

Walter Bou quase marcou por cobertura, Carrera desviou com perigo dentro da área e Salvio assustou em cobrança de falta. A pressão virou gol aos 21 minutos do primeiro tempo, quando a defesa paulista falhou após cobrança de escanteio e Medina aproveitou a sobra para abrir o placar.

Na segunda etapa, o Lanús chegou a ampliar, mas o gol de Carrera foi anulado por impedimento. O time argentino seguiu mais perigoso e obrigou Alex Muralha a fazer outra boa defesa em chute de Aquino. O confronto ficou mais truncado na reta final, com muitas faltas e poucas chances claras de gol.

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Sem conseguir criar ofensivamente, o Mirassol pouco ameaçou o goleiro Losada e confirmou a derrota fora de casa.

FICHA TÉCNICA

LANÚS 1 X 0 MIRASSOL

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LANÚS - Losada; Gonzalo Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina (Peña Biafore), Agustín Cardozo e Salvio (Sepúlveda); Carrera (Watson), Walter Bou (Besozzi) e Aquino (Cabrera). Técnico: Mauricio Pellegrino.

MIRASSOL - Alex Muralha; Igor Cariús, Lucas Oliveira (Lucas Mugni), João Victor, Willian Machado e Reinaldo (Daniel Borges); Chico Kim, Aldo Filho (Alesson) e Eduardo; Everton Galdino (Carlos Eduardo) e Galeano (André Luis). Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Medina, aos 21 minutos do primeiro tempo.

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CARTÕES AMARELOS - Agustín Cardozo e Gonzalo Pérez (Lanús); Willian Machado (Mirassol).

ÁRBITRO - Carlos Benitez (PAR).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

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LOCAL - La Fortaleza, em Lanús (ARG).

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