Mirassol faz dois gols no primeiro tempo, bate o Grêmio e ganha fôlego no Brasileirão
O Mirassol conquistou uma importante vitória na volta do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, superou o Grêmio por 2 a 1 diante de sua torcida, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. O time paulista fez um bom primeiro tempo e marcou com Bruno Santos e Edson Carioca. Carlos Vinícius descontou na etapa final, mas a reação parou por aí.
Na luta pela permanência, o Mirassol segue na zona de rebaixamento (Z-4), mas alcançou 19 pontos, colando nos times que estão fora da degola. O Grêmio segue com 21, agora bem mais ameaçado pelo pelotão de baixo, agora com duas derrotas seguidas.
O Mirassol chegou com perigo logo no primeiro minuto com chute de Alesson dentro da área, mas para fora. O Grêmio quase respondeu com Carlos Vinícius, que estava saindo cara a cara com o goleiro, mas Gabriel Knesowitsch cortou com um carrinho certeiro.
O time paulista seguiu rondando a área adversária, tanto com cruzamento quanto com chutes de fora da área, e foi premiado com gol aos 15 minutos. Igor Formiga roubou a bola na direita, avançou e cruzou. Bruno Santos tentou chutar de primeira, mas não conseguiu. A bola, porém, ficou perto e ele, mesmo caído, conseguiu finalizar na pequena área.
Na parte final, o Grêmio buscou finalizar mais e assustou com chute de Tetê na quina direita da área. A bola pegou curva para a esquerda e quase enganou o goleiro Walter, que espalmou do jeito que deu.
O Mirassol levou um grande susto quando o árbitro deu cartão vermelho para Denílson por falta em Amuzu, que estava invadindo a área. Após revisão no VAR, porém, ele mudou a cor do cartão para amarelo.
Aos 39, a situação ficou melhor para o Mirassol, que fez 2 a 0. Após troca de passes ao redor da área, a bola chegou em Edson Carioca na marca do pênalti. Ele protegeu bem e chutou rasteiro, na saída do goleiro Weverton.
No segundo tempo, o Mirassol tentou não diminuir o ritmo. Teve boa chance com Reinaldo, mas ele chutou com a direita dentro da área, para fora. O Grêmio respondeu com Tetê, que chutou forte de fora da área, mas Walter defendeu em dois tempos.
A partida foi mais truncada depois disso, mas aos 32 minutos o Grêmio voltou para o jogo com gol de Carlos Vinícius. O time gaúcho armou um belo contra-ataque. Iniciou com Braithwaite, que lançou Tetê na direita, que rolou para Pavón. O lateral passou em velocidade, invadindo a área, e tocou para trás. Carlos Vinícius se movimentou bem e chutou de primeira, no alto, para descontar.
O gol animou o Grêmio, que buscou o empate, mas encontrou um Mirassol bem postado defensivamente. O time paulista segurou a pressão até os 51 minutos e garantiu a vitória.
Na 20ª rodada, o Mirassol faz confronto direto com o Vasco, às 20h30 do sábado, em São Januário, no Rio. O Grêmio encara o Fluminense no domingo, às 18h30, na sua arena, em Porto Alegre (RS).
FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 2 X 1 GRÊMIO
MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson (Chico Kim), Japa (Shaylon) e Bruno Santos (André Luis); Alesson (Fernandinho) e Edson Carioca (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.
GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista (Pedro Gabriel); Nardoni (Riquelme), Villasanti (Leonel Pérez) e Gabriel Mec (Braithwaite); Tetê (Marcos Rocha), Carlos Vinícius e Amuzu (Willian). Técnico: Luís Castro.
GOLS - Bruno Santos, aos 15, e Edson Carioca, aos 39 minutos do primeiro tempo. Carlos Vinícius, aos 32 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Denilson (Mirassol). Gustavo Martins, Kannemann e Leonel Pérez (Grêmio).
ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).
PÚBLICO - 4.593 torcedores.
RENDA - R$ 128.000,00.
LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).