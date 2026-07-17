Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Mirassol faz dois gols no primeiro tempo, bate o Grêmio e ganha fôlego no Brasileirão

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 17.07.2026, 22:17:00 Editado em 17.07.2026, 22:30:39
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Mirassol conquistou uma importante vitória na volta do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, superou o Grêmio por 2 a 1 diante de sua torcida, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. O time paulista fez um bom primeiro tempo e marcou com Bruno Santos e Edson Carioca. Carlos Vinícius descontou na etapa final, mas a reação parou por aí.

Na luta pela permanência, o Mirassol segue na zona de rebaixamento (Z-4), mas alcançou 19 pontos, colando nos times que estão fora da degola. O Grêmio segue com 21, agora bem mais ameaçado pelo pelotão de baixo, agora com duas derrotas seguidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Mirassol chegou com perigo logo no primeiro minuto com chute de Alesson dentro da área, mas para fora. O Grêmio quase respondeu com Carlos Vinícius, que estava saindo cara a cara com o goleiro, mas Gabriel Knesowitsch cortou com um carrinho certeiro.

O time paulista seguiu rondando a área adversária, tanto com cruzamento quanto com chutes de fora da área, e foi premiado com gol aos 15 minutos. Igor Formiga roubou a bola na direita, avançou e cruzou. Bruno Santos tentou chutar de primeira, mas não conseguiu. A bola, porém, ficou perto e ele, mesmo caído, conseguiu finalizar na pequena área.

Na parte final, o Grêmio buscou finalizar mais e assustou com chute de Tetê na quina direita da área. A bola pegou curva para a esquerda e quase enganou o goleiro Walter, que espalmou do jeito que deu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Mirassol levou um grande susto quando o árbitro deu cartão vermelho para Denílson por falta em Amuzu, que estava invadindo a área. Após revisão no VAR, porém, ele mudou a cor do cartão para amarelo.

Aos 39, a situação ficou melhor para o Mirassol, que fez 2 a 0. Após troca de passes ao redor da área, a bola chegou em Edson Carioca na marca do pênalti. Ele protegeu bem e chutou rasteiro, na saída do goleiro Weverton.

No segundo tempo, o Mirassol tentou não diminuir o ritmo. Teve boa chance com Reinaldo, mas ele chutou com a direita dentro da área, para fora. O Grêmio respondeu com Tetê, que chutou forte de fora da área, mas Walter defendeu em dois tempos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partida foi mais truncada depois disso, mas aos 32 minutos o Grêmio voltou para o jogo com gol de Carlos Vinícius. O time gaúcho armou um belo contra-ataque. Iniciou com Braithwaite, que lançou Tetê na direita, que rolou para Pavón. O lateral passou em velocidade, invadindo a área, e tocou para trás. Carlos Vinícius se movimentou bem e chutou de primeira, no alto, para descontar.

O gol animou o Grêmio, que buscou o empate, mas encontrou um Mirassol bem postado defensivamente. O time paulista segurou a pressão até os 51 minutos e garantiu a vitória.

Na 20ª rodada, o Mirassol faz confronto direto com o Vasco, às 20h30 do sábado, em São Januário, no Rio. O Grêmio encara o Fluminense no domingo, às 18h30, na sua arena, em Porto Alegre (RS).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 1 GRÊMIO

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, Gabriel Knesowitsch, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho, Denilson (Chico Kim), Japa (Shaylon) e Bruno Santos (André Luis); Alesson (Fernandinho) e Edson Carioca (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Kannemann e Caio Paulista (Pedro Gabriel); Nardoni (Riquelme), Villasanti (Leonel Pérez) e Gabriel Mec (Braithwaite); Tetê (Marcos Rocha), Carlos Vinícius e Amuzu (Willian). Técnico: Luís Castro.

GOLS - Bruno Santos, aos 15, e Edson Carioca, aos 39 minutos do primeiro tempo. Carlos Vinícius, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Denilson (Mirassol). Gustavo Martins, Kannemann e Leonel Pérez (Grêmio).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

PÚBLICO - 4.593 torcedores.

RENDA - R$ 128.000,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Brasileiro Futebol Grêmio Mirassol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV