Mirassol empata com Santo André no último lance e segue invicto no Paulistão

Da Redação

Apenas uma partida movimentou as disputas da quarta rodada da primeira fase do Paulistão na manhã deste domingo. Depois de ficar duas vezes atrás no placar, o Mirassol conseguiu empatar com o Santo André, por 2 a 2, com direito a gol no último lance de Du Fernandes. O duelo foi disputado no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, com chances durante os 90 minutos.

Com o resultado, o Santo André perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo D e agora segue na segunda colocação com cinco pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Santos, que joga contra o Guarani ainda neste domingo. Já o Mirassol se manteve na segunda posição do Grupo C, agora com oito pontos e segue invicto neste começo de estadual.

A partida começou bastante equilibrada, com os dois times fazendo pressão para tirar o zero do placar. Tanto que isso não demorou para acontecer. Aos cinco minutos, Luiz Gustavo fez um lançamento longo e encontrou Lucas Tocantins, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro Darley, colocando o Santo André em vantagem.

De qualquer forma, o Mirassol não abaixou a cabeça e depois de algumas tentativas, conseguiu empatar aos 21 minutos. Rafael Silva pegou a sobra de um cruzamento na área e pegou de primeira para mandar a bola para o fundo das redes, sem chances para Jefferson Paulino. Porém, enquanto os donos da casa ainda comemoravam, o Santo André pulou na frente mais uma vez.

Dudu Vieira invadiu a área e quando foi fazer o cruzamento, acabou derrubado pelo goleiro Darley. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Júnior Todinho foi para a cobrança e não desperdiçou. Depois disso, o duelo seguiu em ritmo intenso e o Mirassol chegou até a chutar uma bola na trave, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória do Santo André por 2 a 1.

Na volta do intervalo, a intensidade do jogo caiu bastante, mas o Mirassol não desistiu de ir em busca do empate. A primeira boa chance do segundo tempo veio aos 14 minutos, quando Zeca aproveitou o cruzamento da direita e cabeceou firme, mas parou em uma bela defesa de Jefferson Paulino. No lance seguinte, o goleiro do Santo André fez mais um milagre, dessa vez defendendo um chute de Neto Moura que tinha destino certo.

A partir daí, os dois técnicos fizeram várias mudanças em suas equipes, mas que não surtiram efeito, afinal o duelo seguiu da mesma forma: com o Mirassol em cima e o Santo André se defendendo. Aos 30 minutos, os donos da casa chegaram mais uma vez com perigo. Rodrigo Ferreira cobrou falta com efeito, mas Jefferson Paulino fez mais uma boa defesa. Porém, no apagar das luzes, o Mirassol conseguiu chegar ao empate. Aos 50 minutos, depois de um bate rebate na área, Du Fernandes marcou o gol da igualdade e fechou o placar em 2 a 2.

Os dois times já voltam a campo neste meio de semana para a disputa da quinta rodada do Paulistão. Na quarta-feira (09), o Santo André visita o São Paulo, no Estádio do Morumbi, às 19h. Na quinta-feira (10), o Mirassol encara o Corinthians, na Neo Química Arena, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 2 SANTO ANDRÉ

MIRASSOL - Darley; Ferreira, Thalisson, Rayan e Pará (Claudinho); Oyama (Du Fernandes), Neto Moura e Rafael Silva (Luiz Fernando); Fabrício Daniel (Fabinho), Zeca e Negueba (Rafael Oller). Técnico - Eduardo Baptista.

SANTO ANDRÉ - Jeferson Paulino; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão (Lucas Costa) e Thallyson; Sabino (Thiaguinho), Dudu Vieira, Jatobá (Lucas Cardoso) e Gioavanny Bariani (Lucas Lourenço); Junior Todinho e Lucas Tocantins (Kevin). Técnico - Thiago Carpini.

GOLS - Lucas Tocantins, aos 6', Fabrício Daniel, aos 21' e Júnior Todinho, aos 24', no 1T e Du Fernandes, aos 50', do 2T.

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos (SP).

CARTÕES AMARELOS - Rayan (Mirassol) e Jatobá e Júnior Todinho (Santo André).

PÚBLICO/RENDA - 3.319 pagantes/R$ 45.530,00.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).