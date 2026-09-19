Mirassol carimba estreia de Tite, vence Botafogo e segue fora do Z-4 do Brasileirão
O Mirassol "estragou" a estreia de Tite no Botafogo e venceu o time carioca por 2 a 0 na tarde deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O time paulista decidiu no primeiro tempo com dois gols de Eduardo. A partida, válida pela 28ª rodada, foi realizada no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).
Com o resultado, o Mirassol chegou a três jogos invicto, sendo duas vitórias, somando 32 pontos, fora da zona de rebaixamento (Z-4). O Botafogo, que vinha de três jogos sem perder, segue com 35, na zona intermediária da tabela.
O Botafogo foi o primeiro a chegar ao ataque. Vitinho fez boa jogada na direita e cruzou para a área. A bola foi um pouco alta, mas Arthur Cabral conseguiu cabecear por cima, sem tanto perigo.
O Mirassol respondeu da melhor forma possível, com gol. Aos 15 minutos, Denilson recebeu fora da área e levantou para Igor Formiga cabecear dentro da área. O goleiro fez boa defesa, mas o rebote voltou para o jogador, que tocou para trás. Eduardo chutou de primeira, da marca do pênalti, e abriu o placar.
Antes do intervalo, a situação ficou ainda melhor. Igor Formiga recebeu passe na direita, avançou à linha de fundo e cruzou rasteiro. A bola desviou no marcador e encontrou Eduardo na pequena área, que só completou.
No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor, principalmente por conta da entrada do atacante Hakim Ziyech, ex-jogador de Ajax e Chelsea que estreou neste sábado. Ele deu excelente passe para Medina na esquerda, que invadiu a área, passou por três marcadores, mas chutou no meio, facilitando a defesa de Walter.
Depois, Ziyech lançou para a área, mas após disputa pelo alto a bola voltou para a linha da grande área. Ziyech ficou com ela novamente, limpando o adversário, mas na hora do chute foi abafado por Walter, que fez boa defesa.
O jogo ficou morno até a reta final, mas aos 45 minutos Kauan Toledo quase descontou para o Botafogo. O atacante lançou Villalba na direita e recebeu de volta para finalizar rasteiro. Walter se esticou todo para dar um leve desvio e evitar o gol. No último lance de perigo, o Mirassol quase ampliou com chute forte de Daniel Borges. Gabriel Batista, porém, defendeu e ainda contou com a trave para evitar o gol.
Com a Data Fifa, os times terão bom tempo para recuperação e preparação visando os próximos jogos. Os dois voltam a campo apenas em 7 de outubro, quarta-feira, para a 29ª rodada. Às 19h30, o Mirassol visita o Red Bull Bragantino no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Depois, às 20h30, o Botafogo faz clássico com o Vasco no Nilton Santos, no Rio.
FICHA TÉCNICA
MIRASSOL 2 X 0 BOTAFOGO
MIRASSOL - Walter; Igor Formiga (Daniel Borges), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, Denilson (Wallisson), Chico Kim e Eduardo (Shaylon); Edson Carioca (Carlos Eduardo) e Bruno Santos (Zé Roberto). Técnico: Rafael Guanaes.
BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho (Edenílson), Danilo, Medina (Kauan Toledo) e Montoro (Ziyech); Arthur Cabral (Villalba) e Danilo Pereira (Júnior Santos). Técnico: Tite.
GOLS - Eduardo, aos 15 e aos 46 minutos do primeiro tempo.
CARTÕES AMARELOS - Huguinho (Botafogo).
ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).
PÚBLICO - 5.899 torcedores.
RENDA - R$ 155.736,00.
LOCAL - José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).