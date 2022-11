Miranda anuncia a saída do São Paulo: 'Orgulho imenso dos mais de 300 jogos'

(via Agência Estado)

A reformulação do São Paulo para 2023, com saída de jogadores experientes para uma redução da folha salarial, começou nesta quinta-feira, com a despedida de Miranda. O veterano zagueiro de 38 anos usou suas redes sociais para dar adeus ao clube e agradecer pela "linda história" que construiu com a camisa tricolor.

Em recuperação de lesão no ligamento do joelho esquerdo, o defensor não tinha condições de visitar o Goiás, neste domingo, na última rodada do Brasileirão, e preferiu abreviar a sua segunda passagem pelo clube, no qual ganhou o Paulistão de 2021. Antes, festejou o tricampeonato do Brasileirão, de 2006, 2007 e 2008.

"O meu último capítulo como jogador do São Paulo chegou ao fim. Voltei para o clube que amo tentar viver um pouco dessas emoções que vivi entre 2006 e 2011. Eu posso dizer honestamente que eu acertei", iniciou seu post de despedida no Instagram. "Sentindo o Morumbi lotado e ganhando mais um troféu são emoções que eu vou carregar pra sempre", garantiu.

A única frustração e não ter conseguido fazer uma partida a mais para o encerramento da passagem pelo São Paulo. A lesão no joelho atrapalhou. "Gostaria muito de ter tido uma última chance, no Morumbi, de me despedir de todos os são-paulinos que representam os 20 milhões que carregam essa instituição tão grande", lamentou. "Infelizmente não foi possível. Orgulho imenso nos mais de 300 jogos e na história que construímos com esta camisa."

Miranda defendeu as cores do São Paulo em 342 jogos, somando 184 vitórias, 87 empates e somente 71 derrotas. Anotou 12 gols, mas acabou perdendo espaço nesta temporada, passando grande parte das partidas no banco de reservas. Como seu salário era um dos mais altos de elenco, ele já sabia que não havia como permanecer.

"Minha conexão com o clube não termina aqui, e não vai enfraquecer com o tempo. Deixo minha eterna gratidão ao São Paulo e ao torcedor tricolor. Com você eu realizei meus sonhos."