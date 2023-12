'Mini torcedora' do River viraliza com despedida para De La Cruz, reforço do Fla

Enquanto os torcedores do Flamengo comemoram a chegada de Nicolás De La Cruz, os do River Plate lamentam. Em especial, uma torcedora mirim, que viralizou nas redes sociais ao saber da notícia da partida do meia uruguaio. Um vídeo que registra a despedida da pequena Julijú para De La Cruz atingiu a marca de quase cinco milhões de visualizações no Instagram.

No vídeo, uma adulta grava Julijú e conta que vai dar uma notícia, mas pede que a menina não fique nervosa. Em seguida, vem o anúncio. "É que no Brasil são muito bons. Mas eu sempre dizia: não jogue tão bem, para que não vá para outro time", lamentou.

Em seguida, a menina mandou uma mensagem diretamente ao novo jogador do Flamengo. "De La Cruz, espero que vá bem no Brasil. Obrigada por tudo que fez no River, por todo carinho. Espero que volte ao River".

No final do vídeo, já com lágrimas, a pequena torcedora admitiu que será difícil ver o Flamengo caso enfrente o River. "Quando você e seu novo time jogar contra o River, meu coração vai estar um pouco dividido. Entende que sempre vou ser do River? Mas sempre vou ser sua amiga", disse.

Julijú é uma criança torcedora do River Plate. As contas nas redes sociais, geridas por adultos, indicam que ela é fã de dois ex-jogadores do River Plate: Julián Álvarez, atualmente no Manchester City, e De La Cruz. Em outubro deste ano, ela realizou o sonho de entrar com o uruguaio no gramado do estádio Monumental, casa do River.

DE LA CRUZ ASSINA COM FLAMENGO ATÉ 2028

Anunciado na véspera de Natal, o meia chega ao Flamengo como o primeiro reforço para 2024. De La Cruz foi revelado pelo Liverpool do Uruguai. Desde 2017, o jogador de 26 anos estava no River Plate e conquistou o título da Libertadores em 2018. Em 2022, ele disputou a Copa do Mundo do Catar, ao lado do agora companheiro de clube Giorgian De Arrascaeta.

Recentemente, De La Cruz marcou contra o Brasil, na vitória de 2 a 0 do Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Ele também estava em campo na final da Libertadores de 2019, conquistada pelo Flamengo, em cima do River Plate.