Milwaukee Bucks derrota Miami Heat e faz 2 a 0 na série; Nuggets empatam no Oeste

A rodada de segunda-feira dos playoffs da NBA teve a realização de duas partidas pelas séries melhor de sete de primeira rodada. Em uma delas, o Milwaukee Bucks recebeu o Miami Heat, em Milwaukee, para garantir a segunda vitória no confronto pela Conferência Leste. O placar foi de 132 a 98 e agora a disputa vai para Miami, com a franquia da Flórida já pressionada.

O confronto foi amplamente dominado pela equipe da casa. Só no primeiro tempo foram 15 bolas triplas, segunda maior marca na história dos playoffs. O astro grego Giannis Antetokounmpo, com 31 pontos e 13 rebotes, foi o cestinha da partida, e Jrue Holiday também teve destaque ao anotar outro "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 11 pontos e 15 rebotes.

Bryan Forbes, talvez o maior responsável pelo início avassalador dos Bucks, terminou o jogo com 22 pontos e seis bolas triplas. Já Pat Connaughton, também com destaque do perímetro (5/9), fez 15 pontos, enquanto que Khris Middleton encerrou a partida com 17.

A partida do Heat foi tão atípica que o cestinha foi o pivô reserva Dewayne Dedmon, com 19 pontos e nove rebotes. Além dele, Goran Dragic (18) e Bam Adebayo (16) tiveram pontuações expressivas. Jimmy Butler, por sua vez, passou discreto com apenas 10 pontos anotados.

As equipes voltam a jogar nesta quinta-feira, em Miami. Caso os Bucks vençam, o Heat precisaria de uma virada histórica, uma vez que nunca um 3 a 0 foi revertido em playoffs da NBA.

NO OESTE - Pressionado depois da derrota no jogo 1, o Denver Nuggets correspondeu às expectativas e venceu o Portland Trail Blazers por 128 a 109, no ginásio Pepsi Center, em Denver, empatando a série válida pela primeira rodada.

Mantendo o que fez durante toda a temporada, o pivô sérvio Nikola Jokic foi o grande nome dos Nuggets, com 38 pontos e oito rebotes. Michael Porter Jr. contribuiu com 18 pontos. Mesmo derrotado, os Blazers viram mais uma atuação mágica de Damian Lillard - foram 42 pontos e 10 assistências para o armador. CJ McCollum teve 21 pontos anotados.

Os Nuggets deixam a série empatada em 1 a 1 com a vitória e o jogo 3 acontecerá nesta quinta-feira, agora no ginásio Moda Center, em Portland.