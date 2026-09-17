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Milton Leite, vereador alvo de operação contra PCC, foi candidato a vice do Corinthians em 2023

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), alvo de investigações que apuram a infiltração da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema de transporte público paulistano, foi candidato à 1º vice-presidente do Corinthians, nas eleições de 2023, na chapa encabeçada por André Luiz de Oliveira, mais conhecido como André Negão.

A dupla era a aposta do grupo Renovação e Transparência, liderado pelo ex-presidente Andrés Sanchez, mas acabou derrotada pela chapa de Augusto Melo, que venceu a eleição e encerrou 16 anos de domínio da situação.

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Melo veio a sofrer impeachment no segundo ano de mandato por gestão temerária depois de ser indiciado pela Polícia Civil por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado pelo abuso de confiança. O então 1º vice, Osmar Stábile, assumiu o cargo em maio do ano passado.

Milton Leite comentou sobre a aventura na política corintiana em 2024, durante o programa Roda Viva, da TV Cultura. "Eu fui convidado pelo André para ser candidato a vice-presidente. Para mim, foi uma honra. Sou corintiano doente, então eu pensei em colaborar com a campanha. Perdemos a eleição e foi uma das poucas derrotas que tive dentro dessa disputa. Além disso, sendo vice-presidente, eu não teria uma função efetiva durante um mandato parlamentar. Não seria um desperdício de tempo dessa magnitude", disse.

Durante a campanha, Leite justificou a candidatura destacando sua condição de sócio do clube desde a década de 1970 e argumentando que sua experiência política e administrativa seria fundamental para auxiliar no reequilíbrio financeiro e nas pactuações de dívidas contratuais e fiscais do Corinthians.

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Em nota, Milton Leite disse que vai provar sua inocência em todas as acusações. "Não estou foragido, e vou me apresentar às autoridades em até 24 horas", afirmou.

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