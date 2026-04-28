Millonarios x São Paulo: onde assistir ao vivo nesta terça-feira

Nesta terça-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília), Millonarios e São Paulo medem forças no estádio El Campín, localizado na cidade de Bogotá, na Colômbia. Este duelo é válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Sob o comando do técnico argentino Fabián Bustos, o Millonarios se encontra na modesta 10ª posição do Campeonato Colombiano, mas chega embalado após derrotar o Tolima. Pelo torneio continental, os colombianos também vêm de um triunfo na rodada anterior sobre o Boston River (URU), resultado que os igualou ao O'Higgins na vice-liderança do grupo e os colocou fortes na briga pela classificação. Como mandante, o retrospecto recente é positivo, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. O principal desfalque será o experiente atacante Radamel Falcão, de 40 anos, que sofreu uma fratura no rosto recentemente.

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Do outro lado, o São Paulo vive uma situação mais confortável, liderando de forma isolada o Grupo C com 100% de aproveitamento (seis pontos em dois jogos). A equipe brasileira também respira mais aliviada após conquistar duas vitórias em competições nacionais, resultados que diminuíram a imensa pressão sobre o trabalho do treinador Roger Machado. Para este confronto, considerando a altitude de 2.600 metros de Bogotá e a vantagem na tabela, o comandante optou por poupar sete atletas titulares (Rafael Tolói, Lucas Ramon, Enzo Díaz, Danielzinho, Artur, Luciano e Calleri), enviando a campo uma formação mista que pode contar com uma linha de três defensores.

Onde assistir

SBT, ESPN e Disney+.

Prováveis escalações

Millonarios: De Amores, Sarabia, Llinás, Arias e Valencia; Ureña, Mateo García, David Silva e Darwin Quintero; Leo Castro e Contreras. Técnico: Fabián Bustos.

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São Paulo: Coronel, Cédric, Alan Franco, Sabino e Nicolas; Luan (Dória), Djhordney e Cauly; Tapia (Tetê), Lucca e André Silva. Técnico: Roger Machado.



