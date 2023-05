Militão falha, Real Madrid perde, e complica sonho por título no Campeonato Espanhol

(via Agência Estado)

O Real Madrid complicou ainda mais o sonho de se manter vivo na briga pelo título do Campeonato Espanhol ao amargar a derrota de 2 a 0 para o Real Sociedad nesta terça-feira, no estádio Anoeta. O vilão da partida foi o brasileiro Militão, que errou feio na saída de bola e deu um presente para o atacante Kubo abrir o placar. Barrenetxea definiu a vitória com um gol no final.

Na classificação, o time merengue se mantém na vice-liderança com 68 pontos, 14 atrás do líder Barcelona, que caminha a passos largos para arrebatar o título do campeonato nacional. Já o Real Sociedad se consolida na quarta colocação com 61 pontos e mantém o objetivo de se garantir na Liga dos Campeões.

O Real Madrid volta a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado e recebe o Getafe no Santiago Bernabéu. O Real Sociedad também vai jogar como mandante no mesmo dia e recebe o Girona em busca de mais um resultado positivo.

A etapa inicial foi marcada pelo equilíbrio em um confronto bastante movimentado. Tchouaméni perdeu uma boa oportunidade logo no início com um chute de longe que obrigou o goleiro do Real Sociedad a fazer uma grande defesa.

Pelo lado dos donos da casa, Zubimendi chegou a carimbar o travessão do Real Madrid também no primeiro tempo. Mas apesar de os dois times apresentarem uma vocação ofensiva, a etapa inicial terminou mesmo no 0 a 0.

Na volta do intervalo, o panorama mudou graças a um erro do brasileiro Militão. Ao tentar sair jogando pela direita, ele escorregou e, na tentativa de aliviar o perigo, atrasou de qualquer maneira para o goleiro. Atento na jogada, o atacante Kubo foi mais rápido que Courtois e conseguiu completar o lance para o fundo das redes colocando o Real Sociedad em vantagem logo no início do segundo tempo.

A missão de conseguir o empate acabou se complicando aos 15 minutos. Carvajal chegou atrasado no lance e atingiu Muñoz. Como tinha sido advertido com cartão minutos antes por reclamação, ele recebeu o segundo amarelo e deixou a equipe com dez homens em campo.

Desarrumado e com um a menos, o Real Madrid tentou partir para o tudo ou nada, mas a boa marcação dos donos da casa freou o ímpeto dos visitantes. Com espaços na defesa, a equipe de Carlo Ancelotti acabou sofrendo o segundo gol aos 39 minutos.

Barrentxea recebeu lançamento e avançou pela esquerda. Ele invadiu a área, conseguiu espaço para o chute diante da marcação de Lucas Vázquez e mandou a bola no canto direito de Courtois definindo a vitória sobre o gigante de Madri.