Milan tropeça em casa, empata com o Empoli, e perde chance de encostar na Lazio

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mesmo jogando em casa, o Milan perdeu a chance de melhorar a sua situação na parte de cima da tabela ao ficar no empate sem gols, nesta sexta-feira, com o Empoli. O time chegou aos 52 pontos, deixou a Inter de Milão para trás, mas está a três da vice-líder Lazio que ainda joga na rodada. A briga agora é tentar se manter até o final do Campeonato Italiano na zona de classificação para a Liga dos Campeões do ano que vem. Folgado na ponta, o Napoli comanda a classificação com 74 pontos.

continua após publicidade .

Com o ponto somado longe de seus domínios, o Empoli comemorou o resultado. O time, que ocupa a parte intermediária da classificação, contabiliza agora 32 pontos e, nesta reta final, tem como meta se distanciar da zona de rebaixamento.

O jogo foi marcado pela tensão. Na etapa final, o time rubro-negro chegou a marcar nos acréscimos do segundo tempo com Giroud. No entanto, na checagem do lance, o gol foi invalidado por um toque de mão do atacante francês.

continua após publicidade .

Depois de um primeiro tempo fraco tecnicamente, o Milan foi para o tudo ou nada na etapa final. Teve um pênalti a seu favor, mas que foi desqualificado também por ação do VAR.

Empurrado pela sua torcida, a pressão seguiu e no final, o time esteve muito perto de marcar. Alessandro Florenzi acertou a trave do goleiro do Empoli ao completar um cruzamento da esquerda. O time deu 22 chutes a gol, mas não conseguiu vencer o goleiro Perisan, que teve uma grande atuação

O Milan agora arruma as malas e visita o Bologna atrás de uma reabilitação no Italiano. O duelo acontece no próximo sábado, pelo Italiano. O Empoli entra em campo na sexta e enfrenta a Cremonese em busca de um resultado positivo longe de casa.