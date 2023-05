Milan reabilita o Spezia e volta a decepcionar a torcida no Campeonato Italiano

(via Agência Estado)

O Milan viu cair uma sequência positiva de sete jogos sem perder no Campeonato Italiano ao ser surpreendido pelo Spezia na derrota por 2 a 0, neste sábado, no estádio Alberto Picco, pela 35ª rodada. O resultado do tropeço está refletido na classificação, já que o time rubro-negro ficou mais uma vez fora do G-4.

Com o revés, o Milan perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões e acabou ficando no quinto lugar, com 61 pontos, atrás de Napoli (83), Juventus (66), Lazio (65) e Inter (63).

Já o Spezia não vencia há oito jogos. Curiosamente, a última vitória foi também contra um adversário que luta por vaga na Liga dos Campeões, a Inter de Milão. Apesar do triunfo, a equipe segue ainda na zona de rebaixamento, com 27 pontos.

O revés não chega em um bom momento, já que na terça-feira, o time rubro-negro vai ter um confronto decisivo com o seu maior rival em partida de volta pelas semifinais da Liga dos Campeões. No confronto de ida, o Milan perdeu por 2 a 0.

De olho no G-4, o Milan teve dez minutos de muita pressão. O time rossonero criou a melhor oportunidade logo de cara. Sandro Tonali arriscou de longe e carimbou a trave. O time mandante respondeu e reclamou muito de um possível pênalti. O árbitro chegou a consultar o VAR e mandou o jogo seguir.

O Milan tinha a posse de bola, mas encontrou dificuldade em superar a defesa adversário. Sem espaço, continuou arriscando de fora da área. Theo Hernandez soltou uma bomba, mas parou na grande defesa do goleiro Bartlomiej Dragowski.

No segundo tempo, o jogo ficou mais equilibrado, com o Spezia arriscando um pouco mais. A proposta do time da casa funcionou aos 30 minutos, quando Przemyslaw Wisniewski pegou a sobra, dentro da área, e empurrou para o gol.

O Milan sentiu o golpe e parou de jogar. Nem as mudanças do técnico Stefano Pioli funcionaram, melhor para o Spezia, que ainda fez o segundo gol. Aos 40 minutos, Salvatore Esposito cobrou falta com perfeição para fazer 2 a 0.

Mais cedo, o Salernitana fez o dever de casa ao derrotar o Atalanta por 1 a 0. Além de se distanciar da zona de rebaixamento ao somar 38 pontos, o resultado impediu que seu rival encostasse no G-4, ficando em sexto, com 58.