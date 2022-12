Milan leva três do PSV e perde 3º amistoso seguido antes da retomada do Italiano

(via Agência Estado)

A preparação do Milan durante o período sem jogos no Campeonato Italiano não foi positiva, se tratando de resultados. Nesta sexta-feira, a equipe rossonera fechou a série de amistosos com derrota para o PSV por 3 a 0, no Philips Stadion. Antes, já havia sofrido revés para Liverpool (4 a 1) e Arsenal (2 a 1).

Mesmo sem o holandês Cody Gakpo, um dos destaques da Copa do Mundo que se transferiu para o Liverpool, o PSV não deu a menor chance para o Milan. Inclusive, foi o substituto do atacante, o inglês Madueke, de apenas 20 anos, que foi o grande herói do duelo.

Sem encantar, o Milan foi dominado pelo PSV do início ao fim. Aos oito minutos, Til abriu o marcador. Madueke, aos 21, em uma linda trama de ataque da equipe holandesa ampliou. O inglês ainda fez o terceiro, aos 11 do segundo tempo, em um chute rasteiro.

O jogo serviu apenas para o técnico Stefano Pioli fazer alguns testes. Após uma hora de jogo, o treinador substituiu todos os jogadores. O Milan melhorou ofensivamente com Rafael Leão, mas não conseguiu evitar a derrota e sofreu sem nomes como Theo Hernandez, Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, este lesionado.

Antes do início da partida houve homenagens a Pelé, que morreu na última quinta-feira. O Rei do futebol apareceu no telão do estádio, que ficou em silêncio por um minuto.

O Milan agora tenta recuperar a confiança para a retomada do Campeonato Italiano. O próximo desafio é diante do Salernitana, dia 4 (quarta-feira), às 8h30, no Arechi, pela 16ª rodada. A equipe rossonera é a vice-líder, com 33 pontos, contra 41 do Napoli, em primeiro.