Milan goleia Lazio com dois de Giroud e pega Inter na semifinal da Copa da Itália

Grandes rivais de Milão, Inter e Milan vão se enfrentar nas semifinais da Copa da Itália. A equipe neurazzuri se garantiu na terça-feira e nesta quarta-feira foi a vez do time rossonero avançar com um primeiro tempo impecável diante da Lazio e vitória por goleada de 4 a 0 no estádio San Siro. Giroud repetiu a dose do clássico do fim de semana e voltou a anotar dois gols.

Atuando em casa, o Milan começou o jogo em cima da Lazio. Sufocando desde o apito inicial, abriu o placar aos 24 minutos com o português Rafael Leão. O jogador recebeu lançamento livre e bateu cruzado para superar o goleiro Reina.

Herói no fim de semana ao decretar a virada por 2 a 1 sobre a Internazionale, anotando os dois gols do Milan, Giroud voltou a se destacar em apagão da Lazio na reta final do primeiro tempo. Após nova bela jogada de Rafael Leão, que passou pelo marcador e cruzou com capricho, o camisa 9 apareceu na área para ampliar aos 41 minutos. Pouco depois, a francês fez outro, agora escorando a assistência de Theo Hernández.

Com enorme vantagem no placar após primeiro tempo primoroso, o Milan apenas cadenciou o jogo na etapa final, segurando os avanços da Lazio e administrando a posse de bola. Mesmo assim ainda deu tempo de Kessié anotar mais um e transformar a vitória em goleada na sua segunda boa chance no jogo - havia exigido boa defesa de Reina em chute de fora da área -, aproveitando vacilo da defesa.

Com o resultado, o Milan iguala o retrospecto contra a equipe da capital na Copa da Itália. Agora são sete vitórias para cada, com quatro empates. A outra semifinal da competição será decidida nesta quinta-feira, nos duelos entre Juventus x Sassuolo e Atalanta x Fiorentina.