Milan goleia Cagliari e avança às quartas de final da Copa da Itália

O Milan goleou o Cagliari por 4 a 1 nesta terça-feira, em jogo das oitavas de final da Copa da Itália, no San Siro, e conseguiu a classificação para as quartas, de forma que continua buscando vencer o torneio que não conquista desde a temporada 2002/2003. A goleada rossonera foi comandada pelo atacante Luka Jovic, autor de dois gols assistidos pelo lateral-esquerdo Theo Hernández, outro destaque da partida. Traoré e Rafael Leão também foram às redes, e o único dos adversários foi anotado pelo brasileiro Paulo Azzi.

O adversário do time comandado por Stefano Pioli na próxima fase será conhecido nesta quarta-feira, quando Atalanta e Sassuolo se enfrentam no Atleti Azzurri d'Italia, em outra partida das oitavas, a partir das 14 horas (de Brasília). Com a classificação, o Milan chegou ao quinto jogo sem derrota na temporada (quatro vitórias e um empate), deixando a eliminação na Liga dos Campeões cada vez mais para trás e dedicado a chegar bem aos playoffs da Liga Euorpa, em fevereiro, para enfrentar o Rennes em busca de uma vaga nas oitavas de final.

A dupla Jovic e Hernández roubou todo o brilho do primeiro tempo nesta terça. O lateral-esquerdo começou o show aos 28 minutos, com um belíssimo lançamento de longa distância que encontrou o atacante sérvio dentro da área, em condições de dominar e bater, cara a cara com o goleiro, para abrir o placar. O segundo gol saiu aos 41. Dessa vez, Hernández fez fila pelo lado esquerdo, puxou para dentro e soltou para Jovic, livre, marcar. Foi o quinto gol do sérvio em seis jogos, dos quais ele foi titular em apenas dois.

No segundo tempo, a festa foi do jovem atacante marfinense Chaka Traoré, de 19 anos, que fazia seu primeiro jogo profissional como titular e balançou a rede para colocar 3 a 0 de vantagem para o Milan no placar. Perto do final da partida, o brasileiro Paulo Azzi, que construiu toda a carreira profissional na Itália, diminuiu, mas Rafael Leão anotou o quarto gol milanista, garantindo a classificação com goleada.