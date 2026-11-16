Com pouco espaço no Real Madrid, Endrick está na mira de outros clubes europeus. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o Milan irá propor uma oferta de 60 milhões de euros (cerca de R$ 373 milhões) para o clube merengue para contratar o brasileiro em janeiro. O valor ainda cresce, já que prevê uma soma de mais R$ 62 milhões em bônus e uma cláusula para a recompra por parte do espanhol no valor de R$ 498 milhões. Roma e Sporting também são clubes que o jogador está no radar.

O grande impeditivo da negociação é o treinador merengue. Mourinho acredita no potencial do atacante brasileiro e quer investir nele. Mas o clube italiano não desiste, e aposta nas relações corporativas para ter Endrick.

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O Milan acredita que Brett Yormark, o novo CEO da Milan Sports & Entertainment, pode auxiliar na negociação. O empresário é irmão gêmeo de Michael Yormark e tem forte ligação com a Roc Nation Sports Internacional, empresa que agencia a carreira do jogador. Roma e Sporting também já demonstraram interesse em contar com Endrick para a próxima temporada.

Na última terça-feira, 10, o atacante afirmou que não descarta a mudança de clube na próxima janela de transferências, para ganhar mais minutos em campo e permanecer no radar do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti.

"Sou muito jovem. Ainda não preciso sair voando, me jogar de um precipício. Tenho apenas 20 anos e verei o que acontece. Só quero jogar, ser feliz, ajudar meus companheiros, marcar gols e dar assistências, como consegui fazer no Lyon, o que foi uma das melhores coisas que já me aconteceram na vida", disse Endrick.

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"Madri é uma cidade maravilhosa, mas sempre farei o possível para impulsionar minha carreira", concluiu.