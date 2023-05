Milan derrota Lazio e esquenta briga por uma vaga para a Liga dos Campeões

(via Agência Estado)

Com o título da temporada já definido em favor do Napoli, o Milan deu um passo importante neste sábado para tentar garantir uma vaga à Liga dos Campeões do ano que vem ao derrotar a Lazio por 2 a 0 em Roma, pelo Campeonato Italiano.

A equipe rubro-negra chegou aos 61 pontos e entrou na briga de vez ao se situar no pelotão de frente da classificação. Com o revés dentro de seus domínios, a Lazio agora tem a vice-liderança sob risco faltando poucas rodadas para o final da competição.

Os dois gols do jogo foram anotados na etapa inicial. Benacer abriu a contagem enquanto Theo Hernandez completou o marcador, calando os torcedores que foram incentivar a equipe romana.

O resultado serve como combustível para o grande desafio do meio de semana pelas semifinais da Liga dos Campeões. Nesta quarta, o Milan faz o primeiro jogo desta fase contra a Inter. A partida de volta acontece na próxima terça-feira.

Pelo Campeonato Italiano, as duas equipes voltam a campo no final de semana. A Lazio volta a jogar diante de sua torcida no próximo final de semana e recebe o Lecce buscando a reabilitação na competição no domingo. No mesmo dia, o Milan tem a missão de manter o embalo jogando como visitante diante do Spezia.

O Milan se aproveitou de um erro na saída de bola da Lazio para pular na frente do marcador. Marcos Antonio se apresentou pressionado pela marcação e perdeu a bola na grande área. A sobra ficou com Benacer que bateu de pé esquerdo e marcou 1 a 0 para a equipe de Milão.

Perdida em campo, a Lazio não mostrou organização para atacar o adversário e também não conseguiu acertar a marcação. Prova dessa displicência foi o segundo gol marcado por Theo Hernández. Ele recebeu a bola no seu campo, fez condução até a entrada da área inimiga e acertou um belo chute para cravar 2 a 0 com meia hora de primeiro tempo.

Na etapa final, o Milan atuou com uma forte marcação e passou a explorar os contra-ataques a fim de definir o confronto. Sem organização no meio-campo, a Lazio acabou sucumbindo dentro de casa perdendo a chance de conquistar mais três pontos.