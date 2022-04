Milan derrota Empoli e mantém vantagem na liderança do Italiano

Da Redação

O Milan conquistou uma vitória sofrida sobre o Empoli, por 1 a 0, na tarde deste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo aconteceu no estádio San Siro e os pontos conquistados são fundamentais para as pretensões do Milan na acirrada corrida pelo título. Com o triunfo, o time do Milan pode ampliar a vantagem no topo, dependendo dos demais resultados na rodada que terá sequência neste domingo.

continua após publicidade .

A vitória leva o time do técnico Stefano Pioli aos 63 pontos, na liderança isolada da competição. São cinco pontos de vantagem para a rival Internazionale, que possui dois jogos a menos, e seis pontos para o Napoli, que tem um jogo a menos. Ambos os rivais do Milan na briga pelo título entram em campo neste domingo pela 29ª rodada.

O Empoli segue estagnado no meio da tabela, com 32 pontos na 13ª colocação. O time não vence há 13 partidas, somando todas as competições. Somente no Campeonato Italiano, o Empoli está há 12 rodadas sem saber o que é vencer.

continua após publicidade .

O Milan dominou a primeira etapa do duelo e conseguiu abrir o placar aos 18 minutos, com um belo gol marcado pelo zagueiro Kalulu. Após uma tentativa de falta bater na barreira, o defensor pegou de primeira da entrada área e acertou o canto do gol para fazer 1 a 0. O goleiro Maignan não foi incomodado pelo Empoli durante os primeiros 45 minutos.

Iniciando o segundo tempo com um resultado perigoso, o Milan tentou o segundo gol para ficar mais tranquilo na partida, mas sofreu sustos do Empoli. Ainda no começo do segundo tempo, Maignan foi bem para defender um cabeceio perigoso dos visitantes. O Empoli tentou chegar em cobranças de escanteio, mas a zaga do time da casa fez bem seu papel para manter a vantagem no placar.

A caminhada do Milan pelo tão sonhado título do Campeonato Italiano após 11 anos continuará no próximo sábado, em confronto com o Cagliari fora de casa. No domingo (20 de março), o Empoli tentará a recuperação em casa contra o Hellas Verona.