Milan busca empate com a Atalanta fora de casa no Italiano; Napoli goleia

O Milan tropeçou pela primeira vez no Campeonato Italiano neste domingo. O atual campeão saiu atrás contra a Atalanta, mas buscou o empate por 1 a 1, no segundo tempo. A partida foi disputada em Bergamo, na casa da Atalanta, e foi válida pela segunda rodada. Os dois times haviam vencido na abertura da competição.

Com o empate, as duas equipes somam quatro pontos e está na parte superior da tabela do Italiano, de olho nas primeiras posições. A liderança está com dividida entre a Inter de Milão e o Napoli, ambos com seis pontos.

Vindo de uma temporada abaixo do esperado, principalmente após brilhar nos últimos anos, a Atalanta começou melhor. Mostrava sua conhecida agressividade em campo, tomando a iniciativa do jogo. E, aos 29 minutos de jogo, abriu o placar. Maehle acertou passe preciso para Malinovskyi bater firme e rasteiro, sem precisar dominar, da linha da grande área.

Para o segundo tempo, o técnico Stefano Pioli mudou todo o setor ofensivo da equipe. Brahim Diaz, Ante Rebic, Rafael Leão e o brasileiro Junior Messias deixaram o jogo para as entradas de De Ketelaere, Saelemaekers, Origi (ex-Liverpool) e do experiente Olivier Giroud. Ibrahimovic, ainda machucado, nem foi relacionado para o confronto.

As alterações deram resultado. Saelemaekers, que acabara de entrar, deu a assistência para o gol de empate, marcado por Bennacer, aos 23 minutos. O Milan até criou boas oportunidades logo depois, mas não conseguiu buscar a virada no marcador.

Mais cedo, o Napoli venceu mais uma e novamente com goleada. Na estreia em casa, aplicou 4 a 0 no Monza, com dois gols de Kvaratskhelia. Osimhen e Kim anotaram os outros gols. Zielinski também se destacou, com duas assistências. O time visitante chegou a balançar as redes, mas o gol de Petagna foi anulado pelo VAR.

Empoli e Fiorentina empataram sem gols na casa do primeiro. Bologna e Verona também ficaram na igualdade, por 1 a 1. Arnautovic e Henry balançaram as redes. Orsolini chegou a marcar para o Bologna, mas o VAR anulou o lance.