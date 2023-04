Milan arrasa o Napoli e sobe para o 3º lugar do Campeonato Italiano

(via Agência Estado)

O Milan colocou o líder Napoli na roda em pleno estádio Diego Armando Maradona e venceu por 4 a 0, neste domingo, com destaque para o atacante português Rafael Leão, autor de dois gols. Com isso, saiu da sexta para o terceiro lugar, com 51 pontos.

Com o resultado, o Milan ficou atrás apenas do próprio Napoli, que continua isolado, com 71 pontos, e Lazio, com 55. A Inter de Milão acabou caindo para o quarto lugar, com 50, assim como a Roma, em quinto.

A goleada pouco interfere na tabela de classificação, mas promete apimentar ainda mais a disputa entre os dois, que se encontram nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Na liderança isolada da competição, o Napoli não esteve em um grande dia e acabou surpreendido pelo ímpeto do Milan, que abriu o marcador com apenas 17 minutos. Rafael Leão foi acionado em velocidade, entre os defensores, por Brahim Diaz e deu um belo toque por cobertura para fazer 1 a 0.

O Napoli tentou responder de imediato, mas deixou novamente a defesa aberta. O Milan aproveitou e ampliou aos 25 minutos. Brahim Diaz aproveitou a sobra dentro da área, deu um corte seco no marcador, que ficou no chão, e bateu com categoria para fazer 2 a 0. A bola ainda desviou antes de entrar.

Em grande vantagem, o Milan tirou o pé do acelerador e começou administrar o resultado. Apagado, o Napoli não conseguiu se encontrar e foi para o intervalo atrás do marcador.

O Milan voltou para o segundo tempo pressionando e marcou o terceiro aos 14 minutos. Rafael Leão recebeu em velocidade e acertou um chute no ângulo para ampliar. O quarto saiu aos 22. Alexis Saelemaekers recebeu de Davide Calabria e só completou para o gol.

O time visitante foi melhor do início ao fim e não viu o líder do campeonato esboçar uma reação em nenhum momento. O quinto só não saiu por um detalhe, já que Alex Meret fez grande defesa em arremate de Saelemaekers.

Ainda neste domingo, a Roma (4º) venceu o Sampdoria (19º) por 3 a 0, mesmo resultado do triunfo do Bologna (9º) sobre a Udinese (10º). Já a Lazio (2º), fora de casa, fez 2 a 0 no Monza (13º). Por fim, Spezia (17º) ficou no 1 a 1 com o Sassuolo (12º).