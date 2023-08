Michel Araújo pede desculpas por pênalti cometido no São Paulo e Lucas Moura o absolve

O São Paulo tinha tudo para voltar do Maracanã com uma grande vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, acabando com série de seis derrotas para o rival. Mas um pênalti cometido por Michel Araújo em cima de Luiz Araújo no fim, custou o resultado positivo. Pedro empatou por 1 a 1. Após o jogo, o meia uruguaio usou as redes sociais para se desculpar.

"Primeiramente quero parabenizar e pedir desculpas aos meus companheiros. Fizeram uma partida gigantesca. Na euforia de querer ajudar, aconteceu o pênalti", lamentou Michel Araújo em seu Instagram. "Momento de tristeza pelo resultado, mas de muito orgulho também do caminho que vimos construindo juntos."

Autor do gol do São Paulo no Rio e grande ídolo da torcida, Lucas Moura saiu em defesa do companheiro. "Ele jogou demais. Comprometimento absurdo", escreveu o camisa 7 no Instagram São Paulo News. E ainda questionou o lance. "E o pênalti foi bem duvidoso."

O uruguaio chegou atrasado no lance e derrubou o atacante flamenguista na área, aos 49 minutos do segundo tempo. Apesar do leve toque, acabou cometendo a falta que o árbitro anotou na hora. O gol de Pedro custou dois pontos e a aproximação do São Paulo ao G-6. O São Paulo poderia ter subido ao sétimo lugar, com 29 pontos, mas acabou permanecendo em nono, atrás de Atheltico-PR e Cuiabá, que se enfrentam nesta terça-feira.

Muitos torcedores do São Paulo colocaram a culpa do empate em Dorival Júnior. Não por causa da escalação reserva no Rio, visando o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Corinthians, mas pelo fato de o treinador não ter tirado Michel Araújo antes. Na visão do são-paulinos, que detonaram o meia nas redes sociais, o uruguaio estava cansado e sem condições de acompanhar os oponentes.