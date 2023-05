Michel Araújo e Marcos Paulo disputam vaga de Nestor no São Paulo para o clássico

(via Agência Estado)

Dorival Júnior adotou o mistério no último treino do São Paulo, no CT da Barra Funda, antes do clássico com o Corinthians, marcado para este domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador segue com dúvida sobre o substituto de Rodrigo Nestor, expulso no empate sem gols com o Fortaleza.

A briga está entre Michel Araújo e Marcos Paulo. O primeiro é o favorito e iniciou o treinamento entre os titulares, mas o ex-jogador do Fluminense corre por fora. Dorival indicou também que mexerá no meio-campo. Gabriel Neves e Luan são as opções.

No treino deste sábado, os jogadores fizeram um circuito físico como aquecimento e depois realizaram trabalhos técnicos de troca de passes e finalização. O técnico Dorival Júnior comandou também dois táticos, primeiro utilizando uma área delimitada do gramado, e depois de forma mais posicional, em toda a extensão. Houve ainda um complemento de bola parada sob o comando do auxiliar Lucas Silvestre.

Um provável time do São Paulo tem: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Gabriel Neves (Luan), Pablo Maia, Alisson e Michel Araújo (Marcos Paulo); Luciano e Calleri.

Em cinco jogos no Brasileirão, o São Paulo tem duas vitórias, dois empates e uma derrota, totalizando oito pontos, contra quatro do seu arquirrival. O time tricolor tenta ainda terminar com um longo tabu do Corinthians. A equipe de Dorival nunca venceu na Neo Química Arena.