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Michael Jackson assume interinamente time já rebaixado na Premier League

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 11:43:00 Editado em 30.04.2026, 12:29:58
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Já rebaixado na Premier League, o Burnley vai contar com um novo treinador nos jogos que restam da competição. O clube anunciou nesta quinta-feira a demissão de Scott Parker e será comandado no período por Michael Jackson. Auxiliar técnico da equipe, o homônimo do astro da música pop, morto em 2009, tem 52 anos e terá a responsabilidade de cumprir a tabela no comando da equipe principal.

Nas redes sociais, o Burnley externou o seu apoio e confiança ao novo técnico. "Mike Jackson (como também é conhecido), com o apoio da atual equipe técnica, assumirá o comando interino do Burnley nos quatro jogos restantes da Premier League, começando com a partida desta sexta-feira contra o Leeds United, fora de casa", diz texto da postagem. O clube informa ainda que o processo pela procura de um novo nome para a função já começou

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Ainda de acordo com o site da agremiação, a opção pelo desligamento de Parker foi feita de comum acordo e foi oficializada após a confirmação do rebaixamento da equipe. Em um pronunciamento, o agora ex-treinador comentou sobre a sua passagem pelo Burnley.

"Foi um imenso privilégio liderar este grande clube nos últimos dois anos. Aproveitei cada momento da nossa jornada juntos, mas sinto que agora é o momento certo para ambas as partes seguirem em direções diferentes", afirmou ao site oficial.

Michael Jackson foi um ex-zagueiro e encerrou a carreira em 2010 por causa de uma contusão crônica no joelho. A partir daí, ele iniciou uma trajetória fora dos campos e tem no currículo uma passagem como treinador pelo Shrewsburry Town, clube da quarta divisão da Inglaterra.

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Esta não vai ser a primeira vez que ele vai comandar a equipe principal. Entre abril e maio de 2022, ele comandou o Burnley em oito partidas com um retrospecto de três vitórias, dois empates e ainda três derrotas.

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