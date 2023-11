Miami Heat vence Brooklyn Nets e soma 7ª vitória seguida na NBA; Warriors tropeçam de novo

Em rodada de apenas dois jogos, na noite desta quinta-feira, a NBA contou com o Miami Heat e o Golden State Warriors em polos opostos na temporada. Se o time da Flórida acumulou sua sétima vitória consecutiva, a equipe de São Francisco somou seu quinto revés seguido. Em Miami, o Heat embalou de vez ao superar o Brooklyn Nets por 122 a 115 sob o comando de Jimmy Butler, cestinha da partida, com 36 pontos. Duncan Robinson, revivendo seus melhores momentos, anotou 26. E Bam Adebayo anotou 20 pontos. Do outro lado, Mikal Bridges e o reserva Lonnie Walker IV marcaram 23 pontos cada. "Estamos ficando mais organizados em quadra, mais confortáveis. E isso nos permite ser mais confiantes", disse o técnico Erik Spoelstra, que levou o time de Miami ao vice-campeonato da NBA na temporada passada. O resultado fez o Miami continuar subindo na tabela da Conferência Leste. Está em terceiro na classificação, com oito vitórias e quatro derrotas. A série invicta de sete partidas é a maior do momento na competição. Já os Nets estão em nono lugar, com seis vitórias e seis derrotas. ESTREIA DO BRASILEIRO Do outro lado dos Estados Unidos, o Golden State Warriors voltou a decepcionar sua torcida. Desta vez, perdeu para o Oklahoma City Thunder por 128 a 109. As baixas de Stephen Curry, por lesão, e Draymond Green, por suspensão (por dar uma gravata num rival no início da semana), pesaram para o time da casa. Diante dos desfalques, Jonathan Kuminga liderou os anfitriões, com 21 pontos. Klay Thompson, ainda sem empolgar na temporada, anotou apenas cinco pontos. A boa notícia para os fãs brasileiros da NBA foi a estreia de Gui Santos. O jogador brasileiro esteve em quadra por quase quatro minutos e contribuiu com dois pontos, três rebotes e uma assistência. Pelo Thunder, Shai Gilgeous-Alexander se destacou e foi o cestinha da partida, com 24 pontos, além de sete assistências. Já Chet Holmgren obteve um "double-double" de 13 pontos e 10 rebotes. Com sua sétima derrota em 13 jogos, os Warriors caíram para o oitavo lugar da tabela do Oeste. O Thunder, por sua vez, figura no quinto posto da mesma tabela, com oito triunfos e quatro revezes.

Miami Heat 122 x 115 Brooklyn Nets Golden State Warriors 109 x 128 Oklahoma City Thunder

