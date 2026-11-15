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Miami Heat derrota Deroit Pistons e conquista sua 4ª vitória seguida na NBA

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ala-pivô grego Giannis Antetokounmpo foi o destaque da vitória do Miami Heat por 137 a 117 sobre o Detroit Pistons na noite de sábado, no Kaseya Center, na Flórida. Foi a quarta vitória consecutiva do Heat, que contou ainda com 26 pontos de Klay Thompson em seu retorno após uma entorse no tornozelo.

O Miami terminou a partida com nove jogadores com pelo menos um bloqueio. O recorde da NBA para atletas da mesma equipe com pelo menos um bloqueio em um jogo é de 10, do Golden State Warriors, em 1991 e 2016.

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Antetokounmpo encerrou um fim de semana com 71 pontos em dois dias, após ter marcado 37 na vitória sobre o Cleveland na sexta-feira à noite. Ele também deu uma assistência espetacular, por entre as pernas, para Thompson converter uma cesta de três pontos no primeiro quarto contra os Pistons.

A série atual da franquia representa uma recuperação após iniciar a temporada com quatro derrotas em quatro jogos. O Heat venceu sete de seus últimos nove jogos e se tornou o quarto time nas últimas 25 temporadas a começar zerado após quatro rodadas, mas se recuperar e alcançar aproveitamento positivo após 13 jogos.

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O Chicago Bulls derrotou o Minnesota Timberwolves por 117 a 106 neste sábado e encerrou uma sequência de cinco vitórias consecutivas do rival. A viagem do time de Chicago para Minneapolis na sexta-feira foi atrasada pela crise aérea, que afetou muitos voos nos EUA. Com isso, a equipe só chegou a Minnesota no dia do jogo.

Além disso, os Bulls jogou desfalcado de Caleb Wilson (fratura na mão), Jalen Smith (lesão na mão) e Nic Claxton (lesão na coxa).

VEJA OS RESULTADOS DESTE SÁBADO DA NBA

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New Orleans Pelicans 108 X 116 Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers 127 x 117 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 129 x 110 Brooklyn Nets

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Miami Heat 137 x 117 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 117 x 106 Chicago Bulls

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Boston Celtics x Orlando Magic

Washington Wizards x Memphis Grizzlies

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

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Miami Heat x Houston Rockets

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans x Golden State Warriors

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Detroit Pistons Giannis Antetokounmpo Miami heat NBA
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