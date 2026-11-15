Miami Heat derrota Deroit Pistons e conquista sua 4ª vitória seguida na NBA
O ala-pivô grego Giannis Antetokounmpo foi o destaque da vitória do Miami Heat por 137 a 117 sobre o Detroit Pistons na noite de sábado, no Kaseya Center, na Flórida. Foi a quarta vitória consecutiva do Heat, que contou ainda com 26 pontos de Klay Thompson em seu retorno após uma entorse no tornozelo.
O Miami terminou a partida com nove jogadores com pelo menos um bloqueio. O recorde da NBA para atletas da mesma equipe com pelo menos um bloqueio em um jogo é de 10, do Golden State Warriors, em 1991 e 2016.
Antetokounmpo encerrou um fim de semana com 71 pontos em dois dias, após ter marcado 37 na vitória sobre o Cleveland na sexta-feira à noite. Ele também deu uma assistência espetacular, por entre as pernas, para Thompson converter uma cesta de três pontos no primeiro quarto contra os Pistons.
A série atual da franquia representa uma recuperação após iniciar a temporada com quatro derrotas em quatro jogos. O Heat venceu sete de seus últimos nove jogos e se tornou o quarto time nas últimas 25 temporadas a começar zerado após quatro rodadas, mas se recuperar e alcançar aproveitamento positivo após 13 jogos.
BULLS SUPERAM CRISE AÉREA E ENCERRAM SÉRIE DOS TIMBERWOLVES
O Chicago Bulls derrotou o Minnesota Timberwolves por 117 a 106 neste sábado e encerrou uma sequência de cinco vitórias consecutivas do rival. A viagem do time de Chicago para Minneapolis na sexta-feira foi atrasada pela crise aérea, que afetou muitos voos nos EUA. Com isso, a equipe só chegou a Minnesota no dia do jogo.
Além disso, os Bulls jogou desfalcado de Caleb Wilson (fratura na mão), Jalen Smith (lesão na mão) e Nic Claxton (lesão na coxa).
VEJA OS RESULTADOS DESTE SÁBADO DA NBA
New Orleans Pelicans 108 X 116 Denver Nuggets
Cleveland Cavaliers 127 x 117 Dallas Mavericks
Memphis Grizzlies 129 x 110 Brooklyn Nets
Miami Heat 137 x 117 Detroit Pistons
Minnesota Timberwolves 117 x 106 Chicago Bulls
CONFIRA OS JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA
Boston Celtics x Orlando Magic
Washington Wizards x Memphis Grizzlies
Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls
Miami Heat x Houston Rockets
Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers
New Orleans Pelicans x Golden State Warriors