Miami Heat derrota Boston Celtics e leva decisão da Conferência Leste para jogo 7

(via Agência Estado)

Com 47 pontos de Jimmy Butler, o Miami Heat derrotou o Boston Celtics, por 111 a 103, nesta sexta-feira, no ginásio do adversário. Com o resultado, o time da Flórida empatou a série melhor de sete, em 3 a 3, e vai receber a última e decisiva partida no domingo.

O primeiro quarto foi de Jimmy Butler. Aparentemente livre das dores que prejudicaram seu desempenho nas últimas partidas, o armador foi autor de 14 pontos, cinco rebotes e quatro assistências para Miami.

Do lado do Boston, Jayson Tatum jogou boa parte dos primeiros 12 minutos praticamente sozinho e terminou o quarto, com os mesmos sete pontos de Jaylen Brown, que desencantou no final.

No segundo quarto, Butler continuou com belo desempenho e alcançou os 21 pontos na partida, conduzindo o Miami parou o vestiário com a vantagem de 48 a 46.

Mas Boston pela ´primeira vez chegou a liderar o placar (41 a 40), graças à bela atuação da dupla formada por Tatum e Brown, cada um com 18 pontos. Deixando uma grande expectativa para o segundo tempo.

O terceiro quarto teve início sensacional, com as equipes se revezando com sucesso no ataque. O fator de desequilíbrio foi Butler, com grande atuação em todos os setores da quadra.

A partir da metade do quarto, Strus surgiu bem nas bolas de três pontos e com isso os visitantes abriram 70 a 58. Tatum e Brown, muito marcados, produziram muito menos.

Mas a pressão da torcida ajudou o Boston a se recuperar e o final foi emocionante, com as equipes se revezando na liderança do placar. Após o empate em 99 pontos, o Boston perdeu três ataques consecutivos e viu PJ Tucker ser muito importante nas duas tábuas. Daí para frente Miami não perdeu mais o controle da partida e venceu com segurança.