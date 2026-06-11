México vence África do Sul por 2 a 0 e quebra tabu histórico na abertura da Copa

O México estreou com vitória na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a África do Sul por 2 a 0 nesta quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Diante de um público de 80.824 torcedores, a seleção comandada por Javier Aguirre garantiu os três primeiros pontos no Grupo A e quebrou um tabu histórico. Esta foi a primeira vez que o país venceu uma partida de abertura de Mundial, após amargar três derrotas e dois empates em suas cinco experiências anteriores no formato inaugural da competição, que este ano conta com 48 seleções.

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Os donos da casa impuseram o ritmo desde o apito inicial e abriram o placar aos oito minutos do primeiro tempo com Julián Quiñones, que aproveitou um erro na saída de bola do volante sul-africano Sithole para chutar rasteiro e marcar o primeiro gol desta edição do torneio. O domínio mexicano seguiu até o intervalo, com chances claras desperdiçadas por Quiñones e Brian Gutiérrez, enquanto a África do Sul finalizou apenas uma vez na etapa inicial, em uma cabeçada para fora.

O cenário ficou ainda mais favorável ao México no início do segundo tempo, quando Sithole cometeu falta na entrada da área e recebeu cartão vermelho direto do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio, que interpretou o lance como interrupção de chance clara de gol. Com a vantagem numérica, os mexicanos ampliaram aos 21 minutos com Raúl Jiménez, que escorou de cabeça um cruzamento preciso de Alvarado na segunda trave.





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Julián Quiñones aproveitou bobeira da defesa adversária para abrir o marcador - Foto: Instagram/Seleção do México Julián Quiñones aproveitou bobeira da defesa adversária para abrir o marcador - Foto: Instagram/Seleção do México





A reta final do confronto ganhou em tensão com mais duas expulsões aplicadas pela arbitragem. Zwane recebeu o vermelho por agressão após revisão do VAR, deixando a África do Sul com nove jogadores em campo, e o zagueiro mexicano César Montes também foi expulso nos acréscimos após receber o segundo cartão amarelo.

O confronto marcou o reencontro das duas seleções, que também protagonizaram a abertura da Copa de 2010, na época terminada em empate por 1 a 1, e contou com um trio de arbitragem brasileiro liderada por Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Pires e Bruno Boschilia, com o colombiano Nicolas Gallo no comando do VAR. A rodada de abertura do Grupo A se completa ainda nesta quinta-feira com o duelo entre Coreia do Sul e República Tcheca, no Estádio Akron, em Guadalajara.