México faz 16 a 0 no anfitrião Chile na abertura do beisebol nos Jogos Pan-Americanos

A cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, será apenas na noite de sexta-feira, às 20 horas, mas as disputas esportivas já começaram nesta quarta, com um jogo de beisebol. O anfitrião Chile, sem tradição no esporte, foi completamente dominado pelo México e acabou derrotado por 16 a 0, em partida disputada no Centro de Beisebol e Softbol da Comuna de Cerrillo.

continua após publicidade

O México venceu dois runs na primeira entrada e continuou intensos no ataque. Os arremessadores chilenos mal tinham chances contra os rebatedores mexicanos , que fizeram 10 a 0 na terceira entrada, com oito runs marcados. O massacre continuou nas entradas seguintes, até o jogo terminar por "mercy rule", a regra da misericórdia, que força o fim da partida quando há um desequilíbrio muito grande entre as duas equipes.

A competição de beisebol do Pan-Americano continua na quinta-feira, com o Brasil em campo, a partir das 15 horas. O adversário da seleção brasileira será a Venezuela, que tem o esporte como o mais querido e mais praticado em suas terras. Os venezuelanos já foram até campeões de beisebol no Pan, mas há muito tempo, em 1959. Também têm um bronze conquistado em 1955 e outro em 1975.

continua após publicidade

Na sexta-feira, durante a cerimônia de abertura, no Estádio Nacional do Chile, o Brasil será representado pela tenista Luisa Stefani e pelo nadador Fernando Scheffer, dupla medalhista olímpica e escolhida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como porta-bandeiras.